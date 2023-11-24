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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Омской области с сельской школы сорвало крышу, кровлю до сих пор не починили

Не спешат ремонтировать. Крышу омской школы, сорванную ветром, до сих пор не починили

24 ноября 2023, 04:25
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области с сельской школы сорвало крышу, кровлю до сих пор не починили

Директор образовательного учреждения получил представление от прокуратуры.

В Русско-Полянском районе Омской области прокуратура проводит проверку из-за сорванной кровли местной средней школы. В минувшие выходные со здания Цветочинской СОШ унесло крышу из-за сильного ветра. Пострадало также ограждение и стеклопакет одного из окон.

Директор образовательного учреждения получил представление от прокуратуры, так как никаких работ по восстановлению крыши проведено не было.

Также надзорный орган проконтролирует деятельность комитета по образования, являющегося учредителем БОУ «Цветочинская СОШ».

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в Омской области и на всей территории Сибири бушевала снежная буря. Город55 рассказывал о последствиях непогоды:

Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области
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#Общество#Омская область#Прокуратура#Школа#Восстановление#Русско-Полянский район#Здание#Представление#Евгений Игишев
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