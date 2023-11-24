На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
С понедельника, 27 ноября, в Омске на Левом берегу поменяют схему движения автобусов из-за реконструкции бульвара Архитекторов, сообщили в департаменте транспорта.
На участке от улицы Степанца до улицы Ватутина и от улицы Ватутина до улицы Волгоградской полностью перекроют движение до 5 декабря 2024 года.
Автобусы поедут по следующим схемам:
Напомним, две недели назад подрядчик начал демонтажные работы на бульваре Архитекторов. Реконструкцией дороги занимается «СтройТраст».