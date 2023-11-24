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Иллюстрация

На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы

24 ноября 2023, 05:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на Левобережье изменится схема движения автобусов из-за ремонта дороги

Участок на бульваре Архитекторов полностью перекроют до 5 декабря.

С понедельника, 27 ноября, в Омске на Левом берегу поменяют схему движения автобусов из-за реконструкции бульвара Архитекторов, сообщили в департаменте транспорта.

На участке от улицы Степанца до улицы Ватутина и от улицы Ватутина до улицы Волгоградской полностью перекроют движение до 5 декабря 2024 года.

Автобусы поедут по следующим схемам:

Напомним, две недели назад подрядчик начал демонтажные работы на бульваре Архитекторов. Реконструкцией дороги занимается «СтройТраст».

С чистого листа. В Омске разберут до основания дорогу на бульваре Архитекторов
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#Транспорт#Омск#Реконструкция#Автобус#Левобережье#Пассажирский автобус#Евгений Игишев
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