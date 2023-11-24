Лед будет позже. Стало известно, когда в Омской области полностью замерзнет Иртыш

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, когда Иртыш полностью покроется льдом. Пока что ледостав установился только на севере, у села Усть-Ишим.
Из-за достаточно теплой погоды плавучий лед появился на реке на 12 дней позже нормы. При этом он возник не везде, а только на отдельных участках — у рабочего поселка Черлак, у деревни Новая Станица, у Омска и рядом с деревней Карташово.
Ледостав возник на восемь дней позже нормы. Его также можно заметить на Оми в районе Омска, а также в Таре, Оше, Шише и Ишиме. Как правило, ледостав устанавливается к 17 ноября. Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в последние годы он появляется позже на один-три дня.
«Из-за вторжения теплого воздуха установление ледяного покрова на Иртыше у Омска в этом году ожидается значительно позже нормы — в первой декаде декабря», — добавили синоптики.
Отметим, что в ближайшие выходные в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий.