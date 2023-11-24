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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

иллюстрация

Лед будет позже. Стало известно, когда в Омской области полностью замерзнет Иртыш

24 ноября 2023, 14:38
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики сообщили, когда в Омской области полностью замерзнет Иртыш

По прогнозам метеорологов, в ноябре река еще застынет из-за теплой погоды.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, когда Иртыш полностью покроется льдом. Пока что ледостав установился только на севере, у села Усть-Ишим.

Из-за достаточно теплой погоды плавучий лед появился на реке на 12 дней позже нормы. При этом он возник не везде, а только на отдельных участках — у рабочего поселка Черлак, у деревни Новая Станица, у Омска и рядом с деревней Карташово.

Ледостав возник на восемь дней позже нормы. Его также можно заметить на Оми в районе Омска, а также в Таре, Оше, Шише и Ишиме. Как правило, ледостав устанавливается к 17 ноября. Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в последние годы он появляется позже на один-три дня.

«Из-за вторжения теплого воздуха установление ледяного покрова на Иртыше у Омска в этом году ожидается значительно позже нормы — в первой декаде декабря», — добавили синоптики.

Отметим, что в ближайшие выходные в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий.

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