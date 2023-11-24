Лед будет позже. Стало известно, когда в Омской области полностью замерзнет Иртыш

Ледостав возник на восемь дней позже нормы. Его также можно заметить на Оми в районе Омска, а также в Таре, Оше, Шише и Ишиме. Как правило, ледостав устанавливается к 17 ноября. Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в последние годы он появляется позже на один-три дня.