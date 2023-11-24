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Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона

24 ноября 2023, 06:31
Фото: 1MI
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В Омской области объявили конкурсный отбор на должность главного архитектора

Помимо документов, кандидаты должны будут представить доклад о роли главного архитектора в развитии региона.

Региональный минстрой 24 ноября объявил конкурс на должность главного архитектора Омской области. Кандидатам необходимо иметь высшее образование по строительной или архитектурной специальности, опыт работы не менее 4 лет. Рассматриваются соискатели до 65 лет.

Помимо документов, кандидаты должны будут представить доклад на тему «Роль главного архитектора в развитии региона и его полномочия в системе действующего законодательства» продолжительностью не более 10 минут.

Конкурсная комиссия определится с кандидатурой до середины января.

Весной в Омске назначили нового главного архитектора города. Им стал Роман Воробьев.

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