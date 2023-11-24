Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Региональный минстрой 24 ноября объявил конкурс на должность главного архитектора Омской области. Кандидатам необходимо иметь высшее образование по строительной или архитектурной специальности, опыт работы не менее 4 лет. Рассматриваются соискатели до 65 лет.
Помимо документов, кандидаты должны будут представить доклад на тему «Роль главного архитектора в развитии региона и его полномочия в системе действующего законодательства» продолжительностью не более 10 минут.
Конкурсная комиссия определится с кандидатурой до середины января.
Весной в Омске назначили нового главного архитектора города. Им стал Роман Воробьев.