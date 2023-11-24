Как выбрать пуховик

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Внешне пуховик похож на пальто или куртку из полиэстера, но вместо синтетического материала он содержит пух водоплавающих птиц, таких как гуси, утки и гаги. Благодаря этому натуральному утеплителю такие пуховики являются самыми теплыми в зимние холода. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Важным критерием выбора качественного пуховика является его наполнитель. Показатель качества пуха — коэффициент набивки или fill power. Высокий коэффициент набивки означает, что пух восстанавливает свой объем после сжатия. Чем выше коэффициент, тем лучше. Хорошее значение равно 650 условным единицам. Если на изделии указано число 800, это свидетельствует о высоком качестве и теплоте пуховика, который спасет от сильных морозов. Однако такие пуховики имеют высокую стоимость.
Существуют также более доступные модели пуховиков с экологическим наполнителем, созданным из растительного сырья. Экопух имеет шелковистую текстуру, мягкий и гипоаллергенный. Он легкий, влагостойкий и не требует особого ухода. Это экологически чистый материал, который может выдержать температуры до -35 градусов Цельсия.
Еще один вид наполнителя — холофайбер, который изготавливают из полиэстера. Он не задерживает влагу и обладает водоотталкивающими свойствами. Пуховики с наполнителем из холофайбера подойдут для температур до -25 градусов Цельсия.
Важную роль играет также качество подкладки. Хорошей опцией является смесовая ткань, которая не скользит, не накапливает статическое электричество и влагу. Швы должны быть теплыми, гладкими и ровными снаружи, а по внутреннему шву должна проходить специальная лента для защиты от продувания. Карманы изнутри должны быть выполнены из флиса и иметь молнию или клапан.
Капюшон — еще одна важная деталь пуховика. Меховая оторочка на капюшоне обеспечивает надежную защиту от ветра и снега.
Ткань верхней части пуховика должна быть гладкой, прочной, влагостойкой и защищать от ветра. Может использоваться обработанный хлопок, нейлон или новые технологичные полимеры с микропорами. Важно, чтобы пух не вылезал через материал.
При выборе пуховика также важна его посадка или крой. Пуховик должен быть подобран по размеру — не слишком свободным, но и не тесным. Рукава не должны давить.
Длина пуховика также имеет значение. Укороченные версии подойдут только для модных выходов, а для прогулок рекомендуется выбирать пуховики длиной до середины бедра или ниже.