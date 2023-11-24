Как выбрать пуховик

Важным критерием выбора качественного пуховика является его наполнитель. Показатель качества пуха — коэффициент набивки или fill power. Высокий коэффициент набивки означает, что пух восстанавливает свой объем после сжатия. Чем выше коэффициент, тем лучше. Хорошее значение равно 650 условным единицам. Если на изделии указано число 800, это свидетельствует о высоком качестве и теплоте пуховика, который спасет от сильных морозов. Однако такие пуховики имеют высокую стоимость.