Губернатор МО Воробьев помог в проведении телемоста с участниками СВО и их семьями

Согласно заявлению Анны Цивилевой, председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», также принявшей участие в телемосте, матери бойцов могут не сомневаться, что фонд, учрежденный в рамках президентской инициативы, будет всегда поддерживать семьи наших героев и предоставлять им всю необходимую помощь, включая медицинское и социальное сопровождение. Если будет нужно, организация поможет военнослужащим с обучением, переобучением и устройством на работу, а также будет рядом при решении всевозможных бытовых вопросов. Чувство общности и знание о всесторонней поддержке со стороны государства и общества очень важны, — заявила она.