Губернатор МО Воробьев помог в проведении телемоста с участниками СВО и их семьями

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Телемост был приурочен ко Дню матери, который отмечается 26 ноября.
«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами», — обратился к бойцам губернатор Подмосковья.
Сын Натальи Кульневой, прибывшей на мероприятие вместе с другими матерями бойцов из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы, в декабре этого года героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. Наталья является руководителем штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире. Она отправляет фронтовые письма сослуживцам сына, всегда находясь с ними на связи. Однополчане погибшего героя, встретившиеся со своими родными в режиме онлайн, стали называть ее мамой полка и мечтали познакомиться с ней лично. Об этом сообщает riamo.ru.
Когда-то в одном из писем Наталья пообещала бойцам, что их встреча под штандартами полка обязательно состоится. А сегодня матери встретились со своими сыновьями, находящимися на передовой, в режиме онлайн.
Подобный телемост уже организовывали в регионе ранее — в феврале похожая встреча состоялась в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. Она была организована для бойцов Кантемировской дивизии и приурочена ко Дню защитника Отечества.
Андрей Воробьев отметил, что работа фонда хорошо налажена, и выразил благодарность всем сотрудникам организации.
«Мы бываем в нем регулярно, чтобы убедиться, что все те мероприятия, которые должны здесь проходить по замыслу нашего президента, успешно реализуются», — рассказал он.
Согласно заявлению Анны Цивилевой, председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», также принявшей участие в телемосте, матери бойцов могут не сомневаться, что фонд, учрежденный в рамках президентской инициативы, будет всегда поддерживать семьи наших героев и предоставлять им всю необходимую помощь, включая медицинское и социальное сопровождение. Если будет нужно, организация поможет военнослужащим с обучением, переобучением и устройством на работу, а также будет рядом при решении всевозможных бытовых вопросов. Чувство общности и знание о всесторонней поддержке со стороны государства и общества очень важны, — заявила она.
По словам Ольги Ермаковой, главы подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», в настоящее время самым актуальным запросом от бойцов является запрос на реабилитацию.
«У нас в Московской области есть центр „Ясенки“, где проходит полномасштабная реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. И мы помогаем ребятам ее пройти, — сообщила она.