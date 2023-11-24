Еще одна жизнь. На «трассе смерти» в жестком ДТП с фурой погиб мужчина

По предварительной информации пресс-службы ведомства, 61-летний водитель на LADA Largus ехал по дороге Тюмень-Омск. В районе 425 километра он потерял управление и выехал на встречную полосу. В этот момент там двигался большегруз Peterbilt в сцепке с полуприцепом. Им управлял мужчина 1966 года рождения.