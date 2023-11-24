Еще одна жизнь. На «трассе смерти» в жестком ДТП с фурой погиб мужчина

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:48
Сегодня вечером, 24 ноября, на территории Крутинского района произошла серьезная авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 18:50.
По предварительной информации пресс-службы ведомства, 61-летний водитель на LADA Largus ехал по дороге Тюмень-Омск. В районе 425 километра он потерял управление и выехал на встречную полосу. В этот момент там двигался большегруз Peterbilt в сцепке с полуприцепом. Им управлял мужчина 1966 года рождения.
Водителя легковушки спасти не удалось — он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Работникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали и обстоятельства случившейся аварии.
Отметим, что в Омской области значительно ухудшилась погода. Сегодня вечером на регион обрушился сильный снегопад с порывистым ветром. Сотрудники МЧС предупредили местных жителей об этом, а также о возникновении гололеда на дорогах.