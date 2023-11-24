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Президента омской федерации гандбола причислили к «врагам Украины»

Директор омской федерации гандбола поддержал СВО и стал «врагом Украины»

24 ноября 2023, 13:13
Фото: ГК "Скиф"

Президента омской федерации гандбола причислили к «врагам Украины»

Такая информация появилась на сайте «Миротворец», заблокированном на территории РФ.

На этой платформе публикуются имена россиян, поддерживающих СВО. Так, Андрей Ежов попал в этот список из-за того, что опубликовал на своей странице в соцсети посты о посещении патриотического мероприятия, а также фото с буквой Z.

Андрей Ежов является президентом Федерации гандбола Омской области, с 2018 года руководит «Региональным центром спортивной подготовки». Он окончил СибГУФК, в юности выступал в Высшей лиге за омский «Скиф», где был одним из ведущих игроков и провел не одну сотню матчей.

Напомним, что в начале ноября американское управление по контролю за иностранными активами опубликовало список российских компаний, попавших под санкции. Всего их оказалось около 200, среди них было и две омских — дочерняя компания «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн».

Черный список. Две омские компании попали под санкции США
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#Омск#Новости#Поддержка#Сво#Поддержка ветеранов сво#Анастасия Баянова#Поддержка сво
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