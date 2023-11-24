Директор омской федерации гандбола поддержал СВО и стал «врагом Украины»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На этой платформе публикуются имена россиян, поддерживающих СВО. Так, Андрей Ежов попал в этот список из-за того, что опубликовал на своей странице в соцсети посты о посещении патриотического мероприятия, а также фото с буквой Z.
Андрей Ежов является президентом Федерации гандбола Омской области, с 2018 года руководит «Региональным центром спортивной подготовки». Он окончил СибГУФК, в юности выступал в Высшей лиге за омский «Скиф», где был одним из ведущих игроков и провел не одну сотню матчей.
Напомним, что в начале ноября американское управление по контролю за иностранными активами опубликовало список российских компаний, попавших под санкции. Всего их оказалось около 200, среди них было и две омских — дочерняя компания «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн».