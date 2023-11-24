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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

День Ивана Милостивого: традиции, запреты

24 ноября 2023, 14:55
25 ноября в православных храмах отмечается память патриарха Иоанна Милостивого. По старому стилю дата приходится на 12 ноября. В этот день есть несколько ограничений и примет, о которых стоит знать.

Иоанн Милостивый также известен как Снежный, потому что обычно в это время выпадал снег, дороги были усыпаны сугробами, а погода была холодной. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, которые люди старались соблюдать.

В день Ивана Милостивого не ругайтесь, не ссорьтесь, не сплетничайте и не думайте о негативном. В противном случае можно разозлить Иоанна, говорили наши предки.

Считалось, что незамужним девушкам нельзя проводить вечер 25 ноября только с подругами, иначе они не найдут жениха еще как минимум год.

Путешествия следует отложить на другой день. Дальняя поездка может принести проблемы.

В этот день лучше не покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.

25 ноября принято делать добрые дела: помогать нуждающимся людям и бездомным животным, заниматься благотворительностью. Верили, что так можно отдать дань Иоанну и его праведным делам.

Сегодня стоит помолиться святому, особенно если есть финансовые проблемы или требуется здоровье детей.

По поверью, если сварливого мужа накормить орехами в этот день, он станет ласковее и подобреет.

Традиционно в день Ивана Милостивого принято дарить подарки. Не стоит скупиться, следует дарить только самое хорошее из того, что возможно.

Если в день Ивана Милостивого вам дадут совет, обязательно внимательно его выслушайте. Верится, что он окажется полезным в будущем.

Этот день также благоприятен для совершения крупных покупок. Можно приобрести технику, одежду, недвижимость или мебель, которые будут радовать вас на протяжении долгого времени.

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