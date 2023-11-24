День Ивана Милостивого: традиции, запреты

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Иоанн Милостивый также известен как Снежный, потому что обычно в это время выпадал снег, дороги были усыпаны сугробами, а погода была холодной. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, которые люди старались соблюдать.
В день Ивана Милостивого не ругайтесь, не ссорьтесь, не сплетничайте и не думайте о негативном. В противном случае можно разозлить Иоанна, говорили наши предки.
Считалось, что незамужним девушкам нельзя проводить вечер 25 ноября только с подругами, иначе они не найдут жениха еще как минимум год.
Путешествия следует отложить на другой день. Дальняя поездка может принести проблемы.
В этот день лучше не покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.
25 ноября принято делать добрые дела: помогать нуждающимся людям и бездомным животным, заниматься благотворительностью. Верили, что так можно отдать дань Иоанну и его праведным делам.
Сегодня стоит помолиться святому, особенно если есть финансовые проблемы или требуется здоровье детей.
По поверью, если сварливого мужа накормить орехами в этот день, он станет ласковее и подобреет.
Традиционно в день Ивана Милостивого принято дарить подарки. Не стоит скупиться, следует дарить только самое хорошее из того, что возможно.
Если в день Ивана Милостивого вам дадут совет, обязательно внимательно его выслушайте. Верится, что он окажется полезным в будущем.
Этот день также благоприятен для совершения крупных покупок. Можно приобрести технику, одежду, недвижимость или мебель, которые будут радовать вас на протяжении долгого времени.