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«Аэрофлот» увеличит количество новогодних рейсов в 20 российских городов

24 ноября 2023, 07:43
Согласно информации, предоставленной компанией «Аэрофлот», с 25 декабря по 8 января будет увеличено количество рейсов из московского аэропорта Шереметьево до 20 городов России. Эти дополнительные рейсы будут осуществляться на наиболее популярных туристических и социально значимых направлениях.

В Минводы будет добавлено 24 рейса, в Сочи — 19, в Санкт-Петербург — 17, в Ставрополь — 13, в Ижевск — 11. Омск и Пермь получат по четыре дополнительных рейса, а Казань и Самара — по 12, пишет ИА RuNews24.ru.

Также планируется включить по девять дополнительных рейсов в Магнитогорск и Новокузнецк, по восемь — в Оренбург и Горно-Алтайск, по шесть — в Новый Уренгой и Орск, по пять — в Уфу, Челябинск и Кемерово, по три — в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

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