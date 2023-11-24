«Аэрофлот» увеличит количество новогодних рейсов в 20 российских городов

Также планируется включить по девять дополнительных рейсов в Магнитогорск и Новокузнецк, по восемь — в Оренбург и Горно-Алтайск, по шесть — в Новый Уренгой и Орск, по пять — в Уфу, Челябинск и Кемерово, по три — в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.