«Аэрофлот» увеличит количество новогодних рейсов в 20 российских городов

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Минводы будет добавлено 24 рейса, в Сочи — 19, в Санкт-Петербург — 17, в Ставрополь — 13, в Ижевск — 11. Омск и Пермь получат по четыре дополнительных рейса, а Казань и Самара — по 12, пишет ИА RuNews24.ru.
Также планируется включить по девять дополнительных рейсов в Магнитогорск и Новокузнецк, по восемь — в Оренбург и Горно-Алтайск, по шесть — в Новый Уренгой и Орск, по пять — в Уфу, Челябинск и Кемерово, по три — в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.