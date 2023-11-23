Виталий Хоценко рассказал о профилактике подростковой преступности

В правительстве Омской области обсудили вопросы предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних. Согласно статистике, количество преступлений, совершенных подростками, снизилось в регионе на 12%. При этом удельный вес подростковой преступности также уменьшился — в регионе этот показатель ниже, чем в целом по стране и Сибирском федеральном округе.