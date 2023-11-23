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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Виталий Хоценко рассказал о профилактике подростковой преступности

Виталий Хоценко рассказал о профилактике подростковой преступности

23 ноября 2023, 06:33
Фото: Правительство Омской области
Поводом для обсуждения вопроса стала недавняя ситуация в Большеуковском детском доме, где староста группы избила и унизила другую воспитанницу.

В правительстве Омской области обсудили вопросы предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних. Согласно статистике, количество преступлений, совершенных подростками, снизилось в регионе на 12%. При этом удельный вес подростковой преступности также уменьшился — в регионе этот показатель ниже, чем в целом по стране и Сибирском федеральном округе.

Поводом для обсуждения вопроса стала недавняя ситуация в Большеуковском детском доме, где староста группы избила и унизила другую воспитанницу.

«Пока у нас происходят такие случаи, как в Большеуковском районе, мы не имеем права успокаиваться. Обсудим, какие меры нам необходимо предпринять», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Региональному министерству образования поручено провести дополнительные профилактические мероприятия с подростками и родителями. Также будут приняты меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и противоправного поведения воспитанников детских домов и школ-интернатов. Школьников планируют вовлечь в деятельность детско-юношеских организаций, в том числе «Юнармии» и «Российского движения детей и молодежи».

#Общество#Образование#Омск#Омская область#Молодежь#Преступность#Предупреждение#Дети-сироты#Евгений Игишев
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