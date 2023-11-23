Виталий Хоценко поручил коммунальным службам привести город в порядок

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Сегодняшнее заседание регионального правительства началось с обсуждения сотен сообщений, поступивших от жителей города об уборке улиц. В связи с этим губернатор Виталий Хоценко распорядился незамедлительно принять дополнительные меры для наведения порядка в областной столице.
«Несколько сотен сообщений получил за эти дни от жителей Омска, и все они касаются уборки улиц в областной столице. Понимаю, что в городе-миллионнике много задач, вижу, что работу коммунальные службы ведут, но раз люди жалуются, значит, этого недостаточно, и нужно усилиться. Сейчас мэр Омска Сергей Николаевич Шелест по моему поручению поехал к нашим ребятам в ЛНР, чтобы передать им посылки из дома. Но его командировка не повод для плохой работы администрации», — отметил глава региона.
Наведением порядка в городе займется первый заместитель мэра Евгений Фомин. Он лично включится в процесс и проработает вопрос уборки прилегающих территорий с управляющими компаниями, торговыми объектами и предприятиями.