Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Виталий Хоценко поручил коммунальным службам привести город в порядок

Виталий Хоценко поручил коммунальным службам привести город в порядок

23 ноября 2023, 10:08
Фото: Правительство Омской области
Проконтролирует исполнение поручения первый заместитель мэра Евгений Фомин.

Сегодняшнее заседание регионального правительства началось с обсуждения сотен сообщений, поступивших от жителей города об уборке улиц. В связи с этим губернатор Виталий Хоценко распорядился незамедлительно принять дополнительные меры для наведения порядка в областной столице.

«Несколько сотен сообщений получил за эти дни от жителей Омска, и все они касаются уборки улиц в областной столице. Понимаю, что в городе-миллионнике много задач, вижу, что работу коммунальные службы ведут, но раз люди жалуются, значит, этого недостаточно, и нужно усилиться. Сейчас мэр Омска Сергей Николаевич Шелест по моему поручению поехал к нашим ребятам в ЛНР, чтобы передать им посылки из дома. Но его командировка не повод для плохой работы администрации», — отметил глава региона.

Наведением порядка в городе займется первый заместитель мэра Евгений Фомин. Он лично включится в процесс и проработает вопрос уборки прилегающих территорий с управляющими компаниями, торговыми объектами и предприятиями.

Виталий Хоценко рассказал о профилактике подростковой преступности
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Жалобы#Коммунальные услуги#Губернатор#Губернатор области#Новости#Жалоба#Коммунальные службы#Коммунальная авария#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора
Сегодня, 07:02
Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов
Сегодня, 06:52
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
Сегодня, 09:36
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт
Сегодня, 06:28