Виталий Хоценко поручил коммунальным службам привести город в порядок

Сегодняшнее заседание регионального правительства началось с обсуждения сотен сообщений, поступивших от жителей города об уборке улиц. В связи с этим губернатор Виталий Хоценко распорядился незамедлительно принять дополнительные меры для наведения порядка в областной столице.