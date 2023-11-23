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В селе Смирныховского района появилась связь 4G по поручению Валерия Лимаренко

23 ноября 2023, 08:37
В Сахалинской области продолжают улучшать качество связи и расширять доступ к скоростному интернету в малых населенных пунктах.

Теперь жители еще одного села смогут пользоваться цифровыми услугами без проблем. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Победино появился интернет и голосовая связь от оператора «МегаФон».

«В селе Победино Смирныховского района проживают около тысячи человек, для которых доступ к государственным и муниципальным услугам в цифровом формате так же важен, как и стабильно высокое качество телефонной связи. Вопрос о появлении рядом с населенным пунктом устойчивого соединения местные жители задавали на встрече с губернатором Валерием Лимаренко, и глава региона взял на личный контроль решение этой проблемы. Теперь, благодаря сотрудничеству правительства Сахалинской области и оператора „МегаФон“, в Победине появился быстрый 4G интернет, а также надежная голосовая связь», — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

«Сотовым оператором „МегаФон“ выполнены работы по установке вышки и произведены замеры мощности сигнала. Теперь граждане смогут использовать любые цифровые сервисы, общаться с родными, а при необходимости — оперативно связаться с экстренными службами», — рассказала глава администрации Смирныховского городского округа Ирина Карпукова.

Расширение сети доступа к скоростному интернету и услугам операторов мобильной связи в Сахалинской области ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который ранее инициировал президент России Владимир Путин. На сегодняшний день в островном регионе доступны пять операторов голосовой связи — кроме «МегаФона», сахалинцы и курильчане пользуются услугами Tele2, Yota, МТС и «Билайн». Также большой перечень провайдеров предоставляют услуги подключения ко всемирной паутине. Ранее высокоскоростной стабильный интернет появился на острове Парамушир. В Северо-Курильский район радиорелейную линию протянули специалисты ПАО «Ростелеком».

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