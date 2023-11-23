В Омской области в ноябре поставили еще восемь новых станций сотовой связи

Уже больше 15 тыс жителей региона пользуются качественной сотовой связью. Так, в этом месяце больше чем три тысячи жителей получили доступ к беспроводному интернету и современной мобильной связи. Как уточняют в пресс-службе правительства, станции устанавливают по президентской программе устранения цифрового неравенства.