В Омской области в ноябре поставили еще восемь новых станций сотовой связи

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вводе восьми новых базовых станций сотовой связи на территории региона. Их установили в текущем месяце. Всего в 2023 году в Омской области поставили 40 базовых станций.
Уже больше 15 тыс жителей региона пользуются качественной сотовой связью. Так, в этом месяце больше чем три тысячи жителей получили доступ к беспроводному интернету и современной мобильной связи. Как уточняют в пресс-службе правительства, станции устанавливают по президентской программе устранения цифрового неравенства.
«Связь улучшится в деревне Мясники Исилькульского района, селе Поречье Муромцевсого района, селе Ушаково Муромцевского района, поселке Лесной Нижнеомского района, поселке Хвойный Омского района, деревне Усть-Тара Тарского района, селе Большая Тава Усть-Ишимского района, селе Кайлы Усть-Ишимского района», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Добавим, базовые станции сотовой связи ставят в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.