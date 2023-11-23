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иллюстрация

В Омской области в ноябре поставили еще восемь новых станций сотовой связи

23 ноября 2023, 09:06
Фото: Город55
иллюстрация
Больше 15 тыс жителей региона пользуются качественной сотовой связью и беспроводным интернетом.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вводе восьми новых базовых станций сотовой связи на территории региона. Их установили в текущем месяце. Всего в 2023 году в Омской области поставили 40 базовых станций.

Уже больше 15 тыс жителей региона пользуются качественной сотовой связью. Так, в этом месяце больше чем три тысячи жителей получили доступ к беспроводному интернету и современной мобильной связи. Как уточняют в пресс-службе правительства, станции устанавливают по президентской программе устранения цифрового неравенства.

«Связь улучшится в деревне Мясники Исилькульского района, селе Поречье Муромцевсого района, селе Ушаково Муромцевского района, поселке Лесной Нижнеомского района, поселке Хвойный Омского района, деревне Усть-Тара Тарского района, селе Большая Тава Усть-Ишимского района, селе Кайлы Усть-Ишимского района», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Добавим, базовые станции сотовой связи ставят в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сотовая связь#Мобильная связь#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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