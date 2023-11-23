В Ишимбае расследуется уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Представители ведомства отмечают, что возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия произошла вечером 22 ноября, когда мальчик утонул во время купания в ванне. В момент происшествия его 24-летняя мать была отвлечена телефонным звонком, пишет ФедералПресс.
После осознания своей ошибки женщина вместе с бабушкой ребенка пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Однако все усилия оказались безуспешными, так как прибывшие на место медики констатировали смерть малыша.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента: изучают условия, в которых рос ребенок, осматривают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.