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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

В Ишимбае расследуется уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка

23 ноября 2023, 12:42
В городе Ишимбае ведется расследование уголовного дела по поводу смерти годовалого ребенка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Представители ведомства отмечают, что возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла вечером 22 ноября, когда мальчик утонул во время купания в ванне. В момент происшествия его 24-летняя мать была отвлечена телефонным звонком, пишет ФедералПресс.

После осознания своей ошибки женщина вместе с бабушкой ребенка пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Однако все усилия оказались безуспешными, так как прибывшие на место медики констатировали смерть малыша.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента: изучают условия, в которых рос ребенок, осматривают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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