Судебная практика: водительское удостоверение не подтверждает личность

В момент остановки сотрудником ГИБДД водитель предъявил свое водительское удостоверение и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов, включая фотографию. Однако у водителя не было при себе гражданского паспорта. В результате сотрудник ГИБДД выписал штраф за отсутствие документа, подтверждающего личность при перевозке опасных грузов. Судья на более низком уровне не согласился с таким толкованием закона и отменил решение сотрудника ГИБДД.