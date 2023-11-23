Судебная практика: водительское удостоверение не подтверждает личность

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Согласно информации, полученной от njcar.ru, Верховный суд Российской Федерации недавно подтвердил, что помимо водительского удостоверения, водители также должны иметь при себе гражданский паспорт или военный билет при проверке на дороге.
Это решение было принято после анализа конкретного случая, связанного с наложением штрафа на водителя тяжеловесного грузовика, предназначенного для перевозки нефти.
В момент остановки сотрудником ГИБДД водитель предъявил свое водительское удостоверение и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов, включая фотографию. Однако у водителя не было при себе гражданского паспорта. В результате сотрудник ГИБДД выписал штраф за отсутствие документа, подтверждающего личность при перевозке опасных грузов. Судья на более низком уровне не согласился с таким толкованием закона и отменил решение сотрудника ГИБДД.
Представители полиции обратились с апелляцией в Верховный суд, который принял сторону Министерства внутренних дел, подчеркнув, что «в соответствии с законодательством РФ, водительское удостоверение не является документом, подтверждающим личность».