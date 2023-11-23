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Группа по СВО передала Путину новые предложения по мерам поддержки бойцов

Группа по СВО передала Путину новые предложения по мерам поддержки бойцов

23 ноября 2023, 10:37
Фото: er.ru
Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что новые инициативы по поддержке бойцов и их семей переданы Владимиру Путину. Соцподдержка направлена в том числе на уравнивание льгот для разных категорий участников спецоперации.

Как отметил Турчак, судя по обращениям, в вопросе обеспечения льготами еще существует дисбаланс. В связи с этим предлагается распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам, в том числе разовые выплаты при ранении или гибели, налоговые льготы, передает rostovgazeta.ru.

Предлагается также утвердить единый порядок бронирования билетов для военных, если они едут в отпуск или на лечение. Как отметил Турчак, бывают случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам.

Помимо этого, предлагается предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации раненых или получивших инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди. Также в рамках протезирования должны появиться медуслуги: массаж, физиолечение, лечебная физкультура.

«Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться», — подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Для решения вопроса Турчак предложил поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, сообщает сайт партии ER.RU.

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