Группа по СВО передала Путину новые предложения по мерам поддержки бойцов

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Как отметил Турчак, судя по обращениям, в вопросе обеспечения льготами еще существует дисбаланс. В связи с этим предлагается распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам, в том числе разовые выплаты при ранении или гибели, налоговые льготы, передает rostovgazeta.ru.
Предлагается также утвердить единый порядок бронирования билетов для военных, если они едут в отпуск или на лечение. Как отметил Турчак, бывают случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам.
Помимо этого, предлагается предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации раненых или получивших инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди. Также в рамках протезирования должны появиться медуслуги: массаж, физиолечение, лечебная физкультура.
«Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться», — подчеркнул глава рабочей группы по СВО.
Для решения вопроса Турчак предложил поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, сообщает сайт партии ER.RU.