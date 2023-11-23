Режиссер объяснил, почему супергеройские фильмы теряют зрителей

По его мнению, стало довольно сложно успеть посмотреть все фильмы и сериалы от Marvel. Раньше каждый фильм вызывал шумиху, как вокруг важного события, они выходили раз в год или два. Но сейчас выпускается так много фильмов, что обычный зритель уже не в курсе всех персонажей и их связей друг с другом. Получается, что перед походом в кино нужно сделать «домашнюю работу», чтобы понять, кто все эти люди на экране и почему они вместе, пишет ИА RuNews24.ru.