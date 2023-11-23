Режиссер объяснил, почему супергеройские фильмы теряют зрителей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По его мнению, стало довольно сложно успеть посмотреть все фильмы и сериалы от Marvel. Раньше каждый фильм вызывал шумиху, как вокруг важного события, они выходили раз в год или два. Но сейчас выпускается так много фильмов, что обычный зритель уже не в курсе всех персонажей и их связей друг с другом. Получается, что перед походом в кино нужно сделать «домашнюю работу», чтобы понять, кто все эти люди на экране и почему они вместе, пишет ИА RuNews24.ru.
Глеб Суковатых также добавил, что многие из этих фильмов очень похожи друг на друга, и это вызывает ощущение, будто ты смотришь одно и то же кино постоянно. Даже если ты не знаком с героями, все равно чувствуешь, что все сделано по формуле, и это приводит к скуке.
Отсутствие индивидуальности, стремление угодить самому широкому кругу зрителей, использование одних и тех же сюжетных ходов, а также неяркие и безликие злодеи — издевка над всем этим вызывает большой отклик у зрителя. Поэтому, по мнению создателя Telegram-канала Zolotoy_glebus, скоро выходящий фильм «Deadpool 3» будет гораздо успешнее в прокате, так как он предположительно будет отличаться от других «стерильных» фильмов от Marvel.