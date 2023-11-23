Придется терпеть. Несколько садовых товариществ на день останутся без воды

Напомним, что сегодня в Таре отключили подачу воды в город. Как сообщили в «РТЦ ЖКХ», ограничения связаны с низким уровнем Иртыша и резким понижением температуры. Позже стало известно, что подача воды будет осуществляться в течение часа с 14:00 до 15:00.