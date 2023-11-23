Придется терпеть. Несколько садовых товариществ на день останутся без воды

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Так, воды не будет 30 ноября, с 11:00 до 23:00. Работы выполнят сотрудники омского водоканала. По отключение попадет частный сектор по улице Петровского, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Калугиной, а также следующие адреса:
Кроме того, воды не будет в водоразборных колонках по улице Раздольной, 4, 7, 12, 21, в Барнаульском переулке, 9 и в частном секторе по улице Ершова от 2-й Барнаульской до Барнаульского переулка.
Напомним, что сегодня в Таре отключили подачу воды в город. Как сообщили в «РТЦ ЖКХ», ограничения связаны с низким уровнем Иртыша и резким понижением температуры. Позже стало известно, что подача воды будет осуществляться в течение часа с 14:00 до 15:00.