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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Иллюстрация

Придется терпеть. Несколько садовых товариществ на день останутся без воды

23 ноября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, в каких садовых товариществах скоро отключат воду

Десятки строений останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ в колодце по адресу ул. 22 Партсъезда, СНТ «Березка».

Так, воды не будет 30 ноября, с 11:00 до 23:00. Работы выполнят сотрудники омского водоканала. По отключение попадет частный сектор по улице Петровского, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Калугиной, а также следующие адреса:

  • Ул. Каховского, 7;
  • Ул. 22 Партсъезда, 57, 97аа1, 97в/2 103а, 103а к2, 105, 105а, 103б к1, 103а к6, 103а к5, 103 к1, 103а к3, 97в/1, 97 к3, 97 к1, 97б, 97к1, 97, 100 к2, 100/3, 98, 100/1, 100а, 100е, 98б, 98к2, 98к2 лит Е, 98к2 лит. Ф, 98к3а, 98к3, 100/2, 100/1, 98г/1
  • СТ «Незабудка»;
  • Частный сектор по ул. 2,3-й Зеленый проезд;
  • Ул. Успешная, 51, 53;
  • Ул. Зелёная, 18 к1; 16, 15/1, 13, 10
  • Ул. Раздольная, 1, 1к2, 1г, 1б, 1к3;
  • Ул. Барнаульский переулок, 6;
  • Ул. Нахимова, 76а/3;
  • Ул. 2я Барнаульская, 12;

Кроме того, воды не будет в водоразборных колонках по улице Раздольной, 4, 7, 12, 21, в Барнаульском переулке, 9 и в частном секторе по улице Ершова от 2-й Барнаульской до Барнаульского переулка.

Напомним, что сегодня в Таре отключили подачу воды в город. Как сообщили в «РТЦ ЖКХ», ограничения связаны с низким уровнем Иртыша и резким понижением температуры. Позже стало известно, что подача воды будет осуществляться в течение часа с 14:00 до 15:00.

В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Отключение#Анастасия Баянова
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