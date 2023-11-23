Пионер цифровизации. «Омскэлектро» внедрило в работу систему геопозиционирования

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Сотрудники «Омскэлектро» нанесли на виртуальную карту Омска несколько десятков тысяч объектов электроэнергетики, снабдив их всеми техническими характеристиками и документацией. Своей передовой разработкой компания задала тренд на цифровизацию среди сетевых организаций.
Систему геопозиционирования «Омскэлектро» внедрило в соответствии с указом президента РФ о стратегии развития информационного общества.
«По указу президента идет процесс цифровизации предприятий, и „Омскэлектро“ действует на опережение. Благодаря новой системе мы оптимизируем свою работу. Сейчас в этот массив данных сводится абсолютно вся информация. Идея в том, чтобы визуализировать работу всех наших служб и получить удобный продукт. В перспективе весь состав мастеров „Омскэлектро“ получит планшеты с доступом к новой цифровой системе, и работа с ней поможет значительно экономить время и больше успевать», — отметил генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
Визуально проект представляет собой цифровую карту города, на которой видны все объекты «Омскэлектро» — подстанции, опоры, воздушные линии и так далее. К каждому из них прикреплен пакет документов. Это позволяет при проведении любых работ понимать, где и какие коммуникации находятся.
«У нас в „Омскэлектро“ достаточно большое количество объектов эксплуатируется с начала прошлого века, и документация по ним находилась только в бумажном виде. Поэтому руководство предприятия приняло решение внедрить систему геопозиционирования, чтобы все наши объекты отображались на виртуальной карте. В создание системы был вложен огромный труд. Все объекты, которые обслуживает „Омскэлектро“, необходимо было привязать к географическим координатам. Мы приобрели GNSS-контроллеры — это специальные приборы, которые позволяют с высокой точностью — до 10 сантиметров — определить координаты любой точки на местности. Наши работники обошли с ними все объекты „Омскэлектро“ и занесли информацию в базу данных. Сейчас мы наносим на карту подземные кабельные линии. Для этого нам также понадобились особые устройства — трассоискатели, которые распознают кабель под землей на глубине до шести метров», — рассказал начальник отдела информационных технологий и средств диспетчерского и технологического управления АО «Омскэлектро» Алексей Стрижак.
Работа над системой ведется уже примерно два года и продолжится в следующем. Впереди большой объем — в систему предстоит занести кабельные линии, а в многоквартирной застройке их очень много. Поэтому говорить о точных сроках завершения проекта пока сложно.
Что касается программного обеспечения, то за основу взяли один из стандартных продуктов 1С — «Управление пространственными данными» — и совместили его с собственной автоматизированной системой управления производственными процессами.
«За счет этого мы получили связку, где есть и визуализация наших объектов, и комплект необходимых документов к ним. Все данные хранятся в одном месте, все понятно и доступно. Мы можем получить полную информацию по любому объекту. Например, наводим курсор на опору и узнаем ее характеристики: к какой подстанции она относится, какие у нее подвесы, из чего она сделана, какая у нее балансовая принадлежность и как она выглядит на фотоснимке», — подчеркнул начальник отдела информационных технологий «Омскэлектро».
Новая цифровая система позволит значительно оптимизировать работу всех служб компании и сэкономить время при проведении работ как на электросетях, так и на других коммуникациях: теперь в случае необходимости предоставить информацию коллегам можно гораздо быстрее.
«Каждая сетевая ресурсноснабжающая организация проводит какие-то работы, в том числе аварийно-восстановительные. Например, случился порыв трубы. Водоканал вынужден брать схему участка аварии и ездить с ней по всем сетевым организациям, чтобы выяснить, у кого какие коммуникации в этом месте пролегают и получить согласование. Когда приезжали к нам, приходилось искать нужную схему расположения кабельных линий в папках, вручную наносить их на схему. Сейчас мы упрощаем работу и себе, и всем остальным», — пояснили в «Омскэлектро».