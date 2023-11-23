Нарушения при применении правил подключения: главные причины штрафов от УФАС

В сообщении говорится, что было выявлено 77 нарушений при применении правил подключения. Наиболее распространенным нарушением со стороны сетевых организаций является несоблюдение сроков подключения объекта потребителя к электричеству. Также имеется информация о необоснованном отказе или уклонении от заключения договора и завышенной стоимости услуг.