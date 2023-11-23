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Нарушения при применении правил подключения: главные причины штрафов от УФАС

23 ноября 2023, 12:31
За первые три четверти 2023 года, Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Карелии наказало сетевые компании на сумму 28,4 миллиона рублей.

В данном надзорном ведомстве подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением правил подключения потребителей к электрическим сетям, пишет ФедералПресс.

В сообщении говорится, что было выявлено 77 нарушений при применении правил подключения. Наиболее распространенным нарушением со стороны сетевых организаций является несоблюдение сроков подключения объекта потребителя к электричеству. Также имеется информация о необоснованном отказе или уклонении от заключения договора и завышенной стоимости услуг.

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