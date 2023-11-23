Мобильные бригады врачей обследовали более 6 тысяч жителей Сахалина и Курил

«Выплата производится ежемесячно в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей в месяц, за исключением территории города Южно-Сахалинска и территории Курильских островов; на территории города Южно-Сахалинска и территории Курильских островов производится в размере фактических расходов, но не более 45 тысяч рублей в месяц. Также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация расходов на наем (поднаем) жилого помещения молодым специалистам лицам в возрасте до 35 лет, имеющим стаж по специальности не более трех лет в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей», — уточнили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.