Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Иллюстрация

Мастер по клубнике в шоколаде и багермейстер. Какие редкие вакансии открыты в Омске

23 ноября 2023, 02:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, какие необычные вакансии открыты в Омске

Сервис по поиску работы подвел итоги ноября.

Специалисты сайта по поиску вакансий HeadHunter выяснили, какие необычные предложения были открыты для соискателей в ноябре.

Так, в список попал мастер по клубнике в шоколаде. Данному специалисту предстоит делать букеты, составлять наборы из клубники в шоколаде и работать с клиентами, которые готовы это покупать. Кандидатам предлагают зарплату до 30 тысяч рублей.

В Музей имени Врубеля требовался смотритель. Заработная плата — 16 242 рубля. Специалисту необходимо контролировать правила поведения в музее, следить за целостностью экспозиционного и выставочного оборудования. На работу готовы взять пенсионеров.

Одно из крупных производств ищет на работу багермейстера. В его обязанности входит добыча песка и контроль за подачей пульпы.

Соискатели, не имеющие опыта работы, могут попробовать себя в качестве жарщика начинки с заработной платой от 29 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит измельчение продуктов и их приготовление.

В список необычных вакансий ноября попали также предложения для протяжчика, капитана скоростного судна, изготовителя пельменей и инженера по радиационной безопасности.

Ранее Город55 сообщал, каких работников остро не хватает в Омской области.

Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Узнать подробнее
#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Вакансии#Евгений Игишев
Подпишитесь
В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель
Сегодня, 05:56
В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
Сегодня, 03:14
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ
Сегодня, 04:02
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59