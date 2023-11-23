Мастер по клубнике в шоколаде и багермейстер. Какие редкие вакансии открыты в Омске

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Published Сегодня, 02:46
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Специалисты сайта по поиску вакансий HeadHunter выяснили, какие необычные предложения были открыты для соискателей в ноябре.
Так, в список попал мастер по клубнике в шоколаде. Данному специалисту предстоит делать букеты, составлять наборы из клубники в шоколаде и работать с клиентами, которые готовы это покупать. Кандидатам предлагают зарплату до 30 тысяч рублей.
В Музей имени Врубеля требовался смотритель. Заработная плата — 16 242 рубля. Специалисту необходимо контролировать правила поведения в музее, следить за целостностью экспозиционного и выставочного оборудования. На работу готовы взять пенсионеров.
Одно из крупных производств ищет на работу багермейстера. В его обязанности входит добыча песка и контроль за подачей пульпы.
Соискатели, не имеющие опыта работы, могут попробовать себя в качестве жарщика начинки с заработной платой от 29 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит измельчение продуктов и их приготовление.
В список необычных вакансий ноября попали также предложения для протяжчика, капитана скоростного судна, изготовителя пельменей и инженера по радиационной безопасности.
Ранее Город55 сообщал, каких работников остро не хватает в Омской области.