Мастер по клубнике в шоколаде и багермейстер. Какие редкие вакансии открыты в Омске

Так, в список попал мастер по клубнике в шоколаде. Данному специалисту предстоит делать букеты, составлять наборы из клубники в шоколаде и работать с клиентами, которые готовы это покупать. Кандидатам предлагают зарплату до 30 тысяч рублей.