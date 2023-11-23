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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Какие лыжи подойдут вашему ребенку

23 ноября 2023, 15:33
Если родители активно занимаются спортом, то и у детей появляется интерес к физической активности и прогулкам на свежем воздухе. Зимой одним из популярных занятий является катание на лыжах. Однако, чтобы это занятие доставляло ребенку только радость, необходимо выбрать правильные лыжи для него.

С классическим стилем хода можно познакомить ребенка уже с 4-6 лет. Коньковый стиль более сложный и требует определенных навыков, которые ребенок может освоить к 9 годам. От этого возраста детей начинают брать в лыжные секции, а полноценные тренировки проводятся только с 12 лет. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Детей младше 4 лет также можно попробовать поставить на лыжи, но в виде игры и без давления на малыша, иначе он может потерять интерес к этому занятию навсегда. Достаточно научить малыша стоять на лыжах, сохранять равновесие и проходить небольшие расстояния. В качестве первых «игровых» лыж выбирайте короткие модели «мини», которые крепятся к детской обуви.

Для изготовления детских лыж могут использоваться разные материалы. Дерево — экологичный, но не очень удобный вариант для ребенка, так как на них сложно кататься по липкому снегу и они тяжелые. Пластик — предпочтительный материал, который легок, скользит хорошо и безопасен для ребенка.

Выбор длины лыж зависит от вида спортивного инвентаря. Для классических лыж длина зависит от роста ребенка. Например, для детей 6-7 лет со ростом 110 см, длина лыж будет составлять 130 см. Коньковые лыжи следует выбирать на 5-10 см больше роста ребенка, чтобы избежать цепляния лыж друг с другом. Горные лыжи выбираются в зависимости от веса ребенка.

Жесткость лыж важна при выборе детского инвентаря. Мягкие лыжи подходят для начинающих детей, а жесткие — для более опытных спортсменов.

При выборе лыжных палок, стоит обратить внимание на их длину и материал. Длина должна достигать подмышечной впадины ребенка, а материал лучше выбирать углеволокно — прочный и легкий материал.

Однако, лыжные ботинки не рекомендуется заказывать по интернету, так как они требуют тщательной примерки. Ботинки должны быть максимально удобными и соответствовать размеру ноги ребенка. Крепление ботинок может быть на шнуровке, клипсе или липучке, при этом липучка на верхней манжете препятствует попаданию снега внутрь ботинок.

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