Какие лыжи подойдут вашему ребенку

С классическим стилем хода можно познакомить ребенка уже с 4-6 лет. Коньковый стиль более сложный и требует определенных навыков, которые ребенок может освоить к 9 годам. От этого возраста детей начинают брать в лыжные секции, а полноценные тренировки проводятся только с 12 лет. Об этом пишет Общественная служба новостей.