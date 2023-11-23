Как подготовиться к Новому году и не разориться

«Люди все чаще оплачивают покупки через Систему быстрых платежей — во втором квартале 2023 года такой способ оплаты попробовали уже более 40 миллионов россиян. Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание — это быстро и удобно», — рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям НСПК Наталья Пейсахович.