Как подготовиться к Новому году и не разориться

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По статистике, декабрь — самый затратный месяц в году для россиян. Наверно, каждый из нас замечал, что в предпраздничной суете деньги утекают быстрее, чем обычно.
По данным ВЦИОМ, на празднование Нового года- 2023 россияне потратили в среднем 22 802 рубля. Это на четверть больше, чем годом ранее — 17 161 рубль. Из этой суммы на продукты для новогоднего стола ушло в среднем 7 643 рубля. На подарки респонденты тратили примерно по 8 400 рублей — опрос показал, что 7% опрошенных россиян покупали в качестве презентов мобильные телефоны, смартфоны и другие гаджеты.
Так например, в прошлом году, согласно исследованию «Первого ОФД, ” на подготовку к Новому году россияне потратили 1,8 миллиарда рублей: на покупку елок и новогоднего декора — около 675 миллионов рублей, на елочные игрушки — 290 миллионов рублей, на игристое вино, мандарины и красную икру — 820 миллионов рублей.
Чтобы избежать ненужных затрат, советуем предварительно тщательно планировать свой бюджет — составлять список покупок и придерживаться его в магазине. Но даже самым дисциплинированным потребителям иногда сложно следовать плану — различные акции, скидки и предложения на новогодние покупки пестрят со всех сторон. Да и как отказать себе в самое волшебное время в году?
Теперь отказывать не нужно — Система быстрых платежей запустила акцию с кешбэком за покупки в супермаркетах — 10% рублями. Акция действует до 24 декабря. Деньги будут поступать обратно на счет, с которого была оплачена покупка в течение нескольких дней после совершения платежа.
Чтобы воспользоваться выгодным предложением, нужно выполнить несколько простых шагов:
1) Зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».
2) Установить на смартфон на базе Android или iOS приложение СБПэй.
3) Оплатить покупки в одно касание, приложив смартфон с СБПэй к NFC-табличке в кассовой зоне магазина. Платеж пройдет за несколько секунд.
«Люди все чаще оплачивают покупки через Систему быстрых платежей — во втором квартале 2023 года такой способ оплаты попробовали уже более 40 миллионов россиян. Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание — это быстро и удобно», — рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям НСПК Наталья Пейсахович.
Мы решили проверить, как действует акция и сколько удастся сэкономить, если приобрести товары к Новому году через СБП. Отправимся в один из популярных супермаркетов.
Главный атрибут Нового года — елка. Для тех, кто не готов пылесосить опавшие иголки каждый день, в продаже есть искусственные елки разных размеров, начиная от миниатюрных в горшочках и заканчивая двухметровыми деревьями. Среднего размера ель обойдется примерно в 3 000 рублей. При оплате через СБП вы сэкономите 300 рублей.
Украшение елки — поистине творческий процесс. Приобретите гирлянду, шары, ленты, игрушки и мишуру разных цветов. Даже если у вас уже есть елочные игрушки, всегда приятно пополнить коллекцию новыми. Например, один набор елочных шаров будет стоить в среднем 400 рублеей, мишура — 150 рублей, гирлянда — 300 рублей. Кешбэком за покупку вернется 85 рублей. Создать праздничное настроение также помогут наклейки на окнах, рождественский венок на двери, статуэтки и свечи.
И, конечно, какой праздничный стол без оливье и мандаринов? Килограмм фруктов обойдется нам в 144 рубля, а килограмм салата — в 436 рублей. За оплату покупки традиционно новогоднего дуэта через СБП вернется 58 рублей.
Всего за период акции можно вернуть до 1 тысячи рублей, а сэкономленные деньги потратить на что-нибудь приятное.
Полные правила акции доступны на сайте.