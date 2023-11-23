Как куриное яйцо. В Омске врачи вытащили из пенсионерки внушительный камень

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об операции в БСМП № 1. В неотложный стационар с сильными болями в животе доставили 86-летнюю женщину. У нее диагностировали острый холецистит.
Пациентку неотложно прооперировали. У нее обнаружили острый гангренозный холецистит и сильный спаечный процесс в области печени и желчного пузыря. Пенсионерку беспокоили боли после приема жирной пищи, рассказали медики. Ей также удалили желчный пузырь, в котором оказался камень размером в восемь сантиметров. Он был размером примерно как куриное яйцо.
«Наличие такого большого камня грозило пациентке формированием желчнекаменной непроходимости или холангита. Камень может вызвать пролежень стенки желчного пузыря и соседних органов: двенадцаттперстной кишки, тонкой или толстой кишки, желудка, желчного протока. Несколько таких пациентов в год поступает в хирургическое отделении в тяжелом состоянии», — отметил врач-хирург БСМП №1 Александр Кинзерский.
Врач добавил, что острый холецистит или желчекаменная болезнь могут случиться в любом возрасте. Это заболевание такое же частое, как и аппендицит. Омичам советуют обратиться к врачу, если боль в животе не проходит в течение шести часов, а прием спазмолитика не помогает.