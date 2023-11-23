Как куриное яйцо. В Омске врачи вытащили из пенсионерки внушительный камень

Врач добавил, что острый холецистит или желчекаменная болезнь могут случиться в любом возрасте. Это заболевание такое же частое, как и аппендицит. Омичам советуют обратиться к врачу, если боль в животе не проходит в течение шести часов, а прием спазмолитика не помогает.