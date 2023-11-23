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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:41

иллюстрация

Как куриное яйцо. В Омске врачи вытащили из пенсионерки внушительный камень

23 ноября 2023, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске врачи вытащили из пожилой пациентки камень размером с куриное яйцо

Женщину пришлось экстренно прооперировать из-за осложненных процессов.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об операции в БСМП № 1. В неотложный стационар с сильными болями в животе доставили 86-летнюю женщину. У нее диагностировали острый холецистит.

Пациентку неотложно прооперировали. У нее обнаружили острый гангренозный холецистит и сильный спаечный процесс в области печени и желчного пузыря. Пенсионерку беспокоили боли после приема жирной пищи, рассказали медики. Ей также удалили желчный пузырь, в котором оказался камень размером в восемь сантиметров. Он был размером примерно как куриное яйцо.

Фото: пресс-служба минздрава Омской области
«Наличие такого большого камня грозило пациентке формированием желчнекаменной непроходимости или холангита. Камень может вызвать пролежень стенки желчного пузыря и соседних органов: двенадцаттперстной кишки, тонкой или толстой кишки, желудка, желчного протока. Несколько таких пациентов в год поступает в хирургическое отделении в тяжелом состоянии», — отметил врач-хирург БСМП №1 Александр Кинзерский.

Врач добавил, что острый холецистит или желчекаменная болезнь могут случиться в любом возрасте. Это заболевание такое же частое, как и аппендицит. Омичам советуют обратиться к врачу, если боль в животе не проходит в течение шести часов, а прием спазмолитика не помогает.

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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Операция#Алина Ясинская
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