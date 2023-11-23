Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт

Оказывается и другая помощь. Так, летом около 500 детей из Луганской народной республики отдохнули в принадлежащем КАМАЗу оздоровительном комплексе. На это предприятие затратило более 24 млн рублей. Для мобилизованных сотрудников закупили на 145 млн руб. обмундирования. Компания ежемесячно оказывает материальную помощь мобилизованным и их семьям. В общей сложности КАМАЗ направил на помощь бойцам и новым территориям России гуманитарки и других грузов на полмиллиарда рублей.