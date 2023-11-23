Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Бойцам привезли огнеупорные комбинезоны, инфракрасные бинокли и прицелы, генераторы, квадроциклы, УАЗы и многое другое. Передавали технику лично Сергей Когогин и сопредседатель центрального штаба Народного фронта Михаил Кузнецов. Они поблагодарили воинов и подарили им часы. Об этом сообщает inkazan.ru.
Всё привезённое участниками Народного фронта пригодится. Техника и оборудование в условиях войны — расходные материалы и лишними никогда не будут, подчеркнул Когогин.
Военнослужащие поблагодарили за подарки не только Народный фронт, но и всех россиян, помогающих фронту. Также они отметили, что больше всего нужны огнеупорные костюмы.
Для КАМАЗа это не разовая акция. Всего КАМАЗом было организовано семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных отправок с городом Набережные Челны и Республикой Татарстан.
Всего в воинские части направлено около 465 тонн грузов на сумму 199 млн рублей, среди посылок на фронт 9 грузовиков КАМАЗ, 3 легковых автомобиля, 7 квадроциклов. Помимо этого, на передовую везут автозапчасти, шины, генераторы, стройматериалы и ещё много грузов. Для жителей Лисичанска было закуплено и направлено около 100 тонн гуманитарного груза более чем на 21 млн рублей.
Оказывается и другая помощь. Так, летом около 500 детей из Луганской народной республики отдохнули в принадлежащем КАМАЗу оздоровительном комплексе. На это предприятие затратило более 24 млн рублей. Для мобилизованных сотрудников закупили на 145 млн руб. обмундирования. Компания ежемесячно оказывает материальную помощь мобилизованным и их семьям. В общей сложности КАМАЗ направил на помощь бойцам и новым территориям России гуманитарки и других грузов на полмиллиарда рублей.