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Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт

23 ноября 2023, 06:28
Фото: Пресс-служба КАМАЗ
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Когогин и активисты ОНФ передали танкистам в зоне СВО автомобили и оборудование. Техника была специально приобретена для этого танкового подразделения в рамках сбора «Всё для Победы!».

Бойцам привезли огнеупорные комбинезоны, инфракрасные бинокли и прицелы, генераторы, квадроциклы, УАЗы и многое другое. Передавали технику лично Сергей Когогин и сопредседатель центрального штаба Народного фронта Михаил Кузнецов. Они поблагодарили воинов и подарили им часы. Об этом сообщает inkazan.ru.

Всё привезённое участниками Народного фронта пригодится. Техника и оборудование в условиях войны — расходные материалы и лишними никогда не будут, подчеркнул Когогин.

Военнослужащие поблагодарили за подарки не только Народный фронт, но и всех россиян, помогающих фронту. Также они отметили, что больше всего нужны огнеупорные костюмы.

Для КАМАЗа это не разовая акция. Всего КАМАЗом было организовано семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных отправок с городом Набережные Челны и Республикой Татарстан.

Всего в воинские части направлено около 465 тонн грузов на сумму 199 млн рублей, среди посылок на фронт 9 грузовиков КАМАЗ, 3 легковых автомобиля, 7 квадроциклов. Помимо этого, на передовую везут автозапчасти, шины, генераторы, стройматериалы и ещё много грузов. Для жителей Лисичанска было закуплено и направлено около 100 тонн гуманитарного груза более чем на 21 млн рублей.

Оказывается и другая помощь. Так, летом около 500 детей из Луганской народной республики отдохнули в принадлежащем КАМАЗу оздоровительном комплексе. На это предприятие затратило более 24 млн рублей. Для мобилизованных сотрудников закупили на 145 млн руб. обмундирования. Компания ежемесячно оказывает материальную помощь мобилизованным и их семьям. В общей сложности КАМАЗ направил на помощь бойцам и новым территориям России гуманитарки и других грузов на полмиллиарда рублей.

#Общество
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