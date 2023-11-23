Эксперт рассказал какой будет зима

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В декабре ожидается, что температура в Московском регионе и большинстве других регионов будет близкой к климатической норме. Однако из-за южных циклонов можно ожидать оттепелей, снегопадов и гололедицы, особенно в первой декаде месяца. Количество осадков в декабре будет примерно соответствовать норме, с большим количеством осадков в первой половине месяца, пишет ИА RuNews24.ru.
В Мурманской, Ленинградской областях, Карелии и Вологодской области температура ожидается выше нормы. Ниже нормы температура будет в нижней Волге — в Ульяновской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. В республике Крым, новых субъектах и центрально-черноземной зоне температура будет около нормы.
В январе ожидается, что температура будет находиться в пределах нормы, но возможны резкие перепады за счет перемещения циклонов с севера на юг. Возможны отдельные дни с температурой до -25 градусов и осадками, количество которых будет около нормы.
Февраль принесет более высокую температуру, особенно в Московском регионе и регионах южнее и юго-западнее центрально-черноземной зоны. Также на Европейской территории и в Северо-Западном и Уральском федеральных округах погода будет близка к норме.
Общий тренд на зиму будет характеризоваться резкими перепадами температур из-за перемещения циклонов с юга на север и наоборот. В течение одних-двух суток температура может изменяться на 15 градусов, что приведет к оттепелям, снегопадам, гололедице и проблемам на дорогах, для ЖКХ и энергетиков.