Эксперт рассказал какой будет зима

В декабре ожидается, что температура в Московском регионе и большинстве других регионов будет близкой к климатической норме. Однако из-за южных циклонов можно ожидать оттепелей, снегопадов и гололедицы, особенно в первой декаде месяца. Количество осадков в декабре будет примерно соответствовать норме, с большим количеством осадков в первой половине месяца, пишет ИА RuNews24.ru.