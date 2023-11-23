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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Эксперт рассказал какой будет зима

23 ноября 2023, 13:15
Юрий Евгеньевич Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета, предсказал погоду на зимние месяцы и объяснил причины резких перепадов температур.

В декабре ожидается, что температура в Московском регионе и большинстве других регионов будет близкой к климатической норме. Однако из-за южных циклонов можно ожидать оттепелей, снегопадов и гололедицы, особенно в первой декаде месяца. Количество осадков в декабре будет примерно соответствовать норме, с большим количеством осадков в первой половине месяца, пишет ИА RuNews24.ru.

В Мурманской, Ленинградской областях, Карелии и Вологодской области температура ожидается выше нормы. Ниже нормы температура будет в нижней Волге — в Ульяновской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. В республике Крым, новых субъектах и центрально-черноземной зоне температура будет около нормы.

В январе ожидается, что температура будет находиться в пределах нормы, но возможны резкие перепады за счет перемещения циклонов с севера на юг. Возможны отдельные дни с температурой до -25 градусов и осадками, количество которых будет около нормы.

Февраль принесет более высокую температуру, особенно в Московском регионе и регионах южнее и юго-западнее центрально-черноземной зоны. Также на Европейской территории и в Северо-Западном и Уральском федеральных округах погода будет близка к норме.

Общий тренд на зиму будет характеризоваться резкими перепадами температур из-за перемещения циклонов с юга на север и наоборот. В течение одних-двух суток температура может изменяться на 15 градусов, что приведет к оттепелям, снегопадам, гололедице и проблемам на дорогах, для ЖКХ и энергетиков.

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