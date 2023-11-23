Эксперт рассказал, как смартфоны «прослушивают» людей

Если у вас есть умные колонки или активирован помощник по голосу от больших компаний на вашем телефоне и вы говорите при них о чем-то, то вас профилируют. Например, если вы обсудите покупку яхты, то через некоторое время вам будут показывать рекламу о продаже яхт, морских приключениях и других связанных товарах.