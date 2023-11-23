Эксперт рассказал, как смартфоны «прослушивают» людей

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Возникает вопрос — действительно ли наши смартфоны и другие устройства постоянно слушают нас? Или это просто совпадения, которые мы интерпретируем как прослушку?
Эльдар Муртазин, аналитик, в интервью Общественной службе новостей говорит, что здесь нет никаких совпадений. По его словам, смартфоны реально «слушают» то, что происходит вокруг них, и создают рекламный профиль владельца на основе ключевых слов, которые он произносит вслух. Он также рассказывает о том, как защитить себя от такой рекламной прослушки.
Если у вас есть умные колонки или активирован помощник по голосу от больших компаний на вашем телефоне и вы говорите при них о чем-то, то вас профилируют. Например, если вы обсудите покупку яхты, то через некоторое время вам будут показывать рекламу о продаже яхт, морских приключениях и других связанных товарах.
IT-компании не считают, что это вторжение в личное пространство пользователей. Ключевые слова и фразы, которые составляют рекламный профиль, не считаются персональными данными.
Устройства действительно «слушают» все, что происходит вокруг них. Они распознают ключевые слова, например «купить яхту» или «нужно подумать об отпуске», и создают облако тегов, по которому вам показывается реклама.
Чтобы защититься от прослушивания на смартфоне, можно отключить голосовую активацию. Тогда микрофоны устройства не будут работать в фоновом режиме и это также продлит время работы батареи. Также имеет смысл отключить умные колонки, чтобы не было возможности слушать и профилировать речь человека.
Муртазин также предупреждает, что в условиях ненадежного хранения данных и периодических утечек, лучше не использовать устройства, которые могут хранить или передавать данные в облачные хранилища.