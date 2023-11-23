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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Эксперт рассказал, как смартфоны «прослушивают» людей

23 ноября 2023, 15:47
Практически каждый человек, который пользуется смартфоном, сталкивался с ситуацией, когда он видел рекламу в Интернете, связанную с темой, которую только что обсуждал вслух. Например, если он говорил о покупке новых ботинок, то потом увидел множество рекламных баннеров с предложением купить обувь.

Возникает вопрос — действительно ли наши смартфоны и другие устройства постоянно слушают нас? Или это просто совпадения, которые мы интерпретируем как прослушку?

Эльдар Муртазин, аналитик, в интервью Общественной службе новостей говорит, что здесь нет никаких совпадений. По его словам, смартфоны реально «слушают» то, что происходит вокруг них, и создают рекламный профиль владельца на основе ключевых слов, которые он произносит вслух. Он также рассказывает о том, как защитить себя от такой рекламной прослушки.

Если у вас есть умные колонки или активирован помощник по голосу от больших компаний на вашем телефоне и вы говорите при них о чем-то, то вас профилируют. Например, если вы обсудите покупку яхты, то через некоторое время вам будут показывать рекламу о продаже яхт, морских приключениях и других связанных товарах.

IT-компании не считают, что это вторжение в личное пространство пользователей. Ключевые слова и фразы, которые составляют рекламный профиль, не считаются персональными данными.

Устройства действительно «слушают» все, что происходит вокруг них. Они распознают ключевые слова, например «купить яхту» или «нужно подумать об отпуске», и создают облако тегов, по которому вам показывается реклама.

Чтобы защититься от прослушивания на смартфоне, можно отключить голосовую активацию. Тогда микрофоны устройства не будут работать в фоновом режиме и это также продлит время работы батареи. Также имеет смысл отключить умные колонки, чтобы не было возможности слушать и профилировать речь человека.

Муртазин также предупреждает, что в условиях ненадежного хранения данных и периодических утечек, лучше не использовать устройства, которые могут хранить или передавать данные в облачные хранилища.

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