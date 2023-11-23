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Published Сегодня, 15:57

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Эксперт назвал автомобили, которые замерзают зимой в первую очередь

23 ноября 2023, 15:57
Зимой, в условиях холода, автомобили сталкиваются с особыми проблемами. Низкие температуры могут серьезно повлиять на работу автомобиля и даже вызвать неисправность.

Очень важно знать, какие температуры выдерживают различные технические жидкости. Об этом в интервью корреспонденту Общественной службы новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Специалист подчеркнул, что все зависит от качества жидкостей. Он назвал температуру, при которой они замерзают.

Моторное масло замерзает примерно при -30 градусах, антифриз — при -25 градусах. Бензин намного более устойчив и замерзнет лишь при -60 градусах. Дизтопливо может замерзнуть при -35 градусах.

Важно помнить, что все зависит от того, какие жидкости использует автовладелец. Качество этих жидкостей играет очень большую роль.

На крайнем севере, к примеру, автомобили часто не глушат или используют предпусковые нагреватели. Они нагревают антифриз, а он, в свою очередь, греет моторное масло.

Владимир Сажин подчеркнул, что пока рабочая жидкость не достигнет нужной температуры, необходимо избегать нагрузки на двигатель и резкого ускорения.

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