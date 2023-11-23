Эксперт назвал автомобили, которые замерзают зимой в первую очередь

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Очень важно знать, какие температуры выдерживают различные технические жидкости. Об этом в интервью корреспонденту Общественной службы новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.
Специалист подчеркнул, что все зависит от качества жидкостей. Он назвал температуру, при которой они замерзают.
Моторное масло замерзает примерно при -30 градусах, антифриз — при -25 градусах. Бензин намного более устойчив и замерзнет лишь при -60 градусах. Дизтопливо может замерзнуть при -35 градусах.
Важно помнить, что все зависит от того, какие жидкости использует автовладелец. Качество этих жидкостей играет очень большую роль.
На крайнем севере, к примеру, автомобили часто не глушат или используют предпусковые нагреватели. Они нагревают антифриз, а он, в свою очередь, греет моторное масло.
Владимир Сажин подчеркнул, что пока рабочая жидкость не достигнет нужной температуры, необходимо избегать нагрузки на двигатель и резкого ускорения.