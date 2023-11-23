Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского разразился очередной скандал. Студенты подняли тревогу по поводу нового приказа ректора Сергея Замятина. В нем сообщается, что в вузе проведут внутреннюю проверку.
Руководство университета намерено заняться тщательным анализом посещаемости. Согласно подписанному документу, отсутствующие на занятиях студенты будут писать объяснительные записки. Работники вуза начнут составлять акты о пропусках.
К обучающимся, которые пропустили пары без уважительной причины, могут применять дисциплинарные взыскания, но не уточняется, в какой форме. В сообществе «Защитим истфак ОмГУ» приводится переписка двух студентов, один из которых утверждает, что при составлении второго акта о пропуске будут отчислять без предупреждения.
«Нам теперь сказали: спать, гулять, болеть, рожать, жениться нельзя! Это все не уважительная причина», — сообщили студенты.
В тексте приведенного приказа ректора не уточняются детали, об угрозе отчислений при пропуске занятий не сообщается.