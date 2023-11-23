Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов

К обучающимся, которые пропустили пары без уважительной причины, могут применять дисциплинарные взыскания, но не уточняется, в какой форме. В сообществе «Защитим истфак ОмГУ» приводится переписка двух студентов, один из которых утверждает, что при составлении второго акта о пропуске будут отчислять без предупреждения.