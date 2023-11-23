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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 07:59

иллюстрация

Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов

23 ноября 2023, 06:52
Фото: Город55
иллюстрация

Студенты ОмГУ забили тревогу по поводу вероятного отчисления из-за пропусков

В приказе ректора не сообщается о возможных отчислениях, но и не уточняется, какие дисциплинарные взыскания положены против прогульщиков.

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского разразился очередной скандал. Студенты подняли тревогу по поводу нового приказа ректора Сергея Замятина. В нем сообщается, что в вузе проведут внутреннюю проверку.

Руководство университета намерено заняться тщательным анализом посещаемости. Согласно подписанному документу, отсутствующие на занятиях студенты будут писать объяснительные записки. Работники вуза начнут составлять акты о пропусках.

К обучающимся, которые пропустили пары без уважительной причины, могут применять дисциплинарные взыскания, но не уточняется, в какой форме. В сообществе «Защитим истфак ОмГУ» приводится переписка двух студентов, один из которых утверждает, что при составлении второго акта о пропуске будут отчислять без предупреждения.

«Нам теперь сказали: спать, гулять, болеть, рожать, жениться нельзя! Это все не уважительная причина», — сообщили студенты.

В тексте приведенного приказа ректора не уточняются детали, об угрозе отчислений при пропуске занятий не сообщается.

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#Образование#Омск#Омская область#Студенты#Новости#ОмГУ#Алина Ясинская#Дисциплинарная ответственность
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