«Диалог Регионы»: За два года число копий фейков выросло в 8 раз

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Опираясь на данные исследования, проведенного АНО «Диалог Регионы», генеральный директор организации Владимир Табак пояснил, что по сравнению с 2021 годом число копий фейковой информации выросло в восемь раз и уже на конец 2023 года оно может составить 12,5 млн. Об этом пишет 56orb.ru.
По его словам, в новом году прогнозируется еще более существенный рост количества ссылок с недостоверной информацией — до 15 млн. Вместе с тем число уникальных фейков в текущем году сопоставимо с данными прошлого года — около 4 тыс. единиц. При этом наиболее часто с подобным контентом взаимодействуют мужчины от 40 лет, а распространяют такие фейки главным образом женщины старше 60 лет.
Выступая на мероприятии, Владимир Табак указал, что в настоящее время одной из общих задач является построение фактчекерского сообщества в РФ.
«Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Поэтому мы совместно с партнерами развиваем фактчекинговые сети по всей стране, активно привлекаем к этому процессу медиа и студентов. Чем больше фактчекеров, тем больше у нас легитимных оснований признавать те или иные материалы недостоверными», — добавил спикер.
По данным начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой, в текущем году сократилась средняя продолжительность жизни недостоверной информации. При этом она акцентировала внимание на необходимости борьбы с новой угрозой — дипфейками, благодаря которым преступники стремятся дестабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране.
Отметим, что начиная с 2021 года в нормативные акты внесены поправки, которые позволяют социальным сетям отслеживать контент, размещаемый пользователями. При выявлении попыток размещения фейкового контента, включая дипфейки, соцсети имеют право самостоятельно ограничивать доступ к такому контенту, а затем обращаться в соответствующие инстанции.
В настоящее время в стране имеется ряд технологических решений, которые могут противостоять дипфейкам. Одна из них — созданная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир». Точность ее результатов на III квартал 2023 года составляет 81%.
В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.
«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.