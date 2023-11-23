«Диалог Регионы»: За два года число копий фейков выросло в 8 раз

По его словам, в новом году прогнозируется еще более существенный рост количества ссылок с недостоверной информацией — до 15 млн. Вместе с тем число уникальных фейков в текущем году сопоставимо с данными прошлого года — около 4 тыс. единиц. При этом наиболее часто с подобным контентом взаимодействуют мужчины от 40 лет, а распространяют такие фейки главным образом женщины старше 60 лет.