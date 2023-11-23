Что можно и что нельзя делать 24 ноября — день Феодора Студита

24 ноября в православных церквях отмечают память Феодора Студита, византийского монаха. По народному календарю этот день также известен как Федор Студит или Федор Мороз. По старому стилю дата приходится на 11 ноября.