Что можно и что нельзя делать 24 ноября — день Феодора Студита

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Общественная служба новостей рассказала, что можно, а что нежелательно делать 24 ноября, в день Федора Студита.
В прошлом наши предки старались не выходить на улицу без необходимости в этот день. Вполне понятно, поскольку погода зимой была холодной, а всевозможные работы на полях и огородах уже завершались. На дорогах образовывались сугробы, а пороги домов заметало первыми метелями. Именно поэтому наши предки называли преподобного Федора Студеным, Морозным или Заметухой.
Кроме того, эта дата была связана с другими поверьями и запретами, которые стремились соблюдать в давние времена.
Есть определенные действия, которые не рекомендуется выполнять в день Федора Студита, Федора Мороза. Например, не стоит долго лежать в постели и бездельничать. Также не рекомендуется сегодня играть свадьбы и свататься, так как это может не принести счастья. Важно помнить о запрете на переедание, поскольку на Руси считали, что соблюдение этого запрета обеспечивало здоровье на всю зиму. Также следует избегать чрезмерных разговоров и стараться держаться подальше от болтунов. В этот день необходимо избегать ссор и споров, а также негативных мыслей.
С другой стороны, есть определенные действия, которые можно выполнять в день Федора Студита, Федора Мороза. Например, полагалось провести этот день дома, в тепле и уюте, подогревая печь и не выходя за порог. В северных районах уже начинали открываться санные пути, так как на улицах уже был достаточный снег.
Еще одна дата, связанная с зимой, это Матрена Зимняя, которая приходится на 22 ноября. В этот день хозяйки готовили щи, которые томили в печи целый день, чтобы получился ароматный и сытный суп. Ели его сразу, едва сняв с огня. Считалось, что чем больше горячих щей будет сварено и съедено в этот студеный день, тем более мягкой и благоприятной будет грядущая зима. Также полагалось выбросить всю старую и разбитую посуду, чтобы привлечь достаток в дом. Хозяйки также занимались уборкой, чтобы создать уют в жилище.