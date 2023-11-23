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Published Сегодня, 15:42

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Что можно и что нельзя делать 24 ноября — день Феодора Студита

23 ноября 2023, 15:42
24 ноября в православных церквях отмечают память Феодора Студита, византийского монаха. По народному календарю этот день также известен как Федор Студит или Федор Мороз. По старому стилю дата приходится на 11 ноября.

Общественная служба новостей рассказала, что можно, а что нежелательно делать 24 ноября, в день Федора Студита.

В прошлом наши предки старались не выходить на улицу без необходимости в этот день. Вполне понятно, поскольку погода зимой была холодной, а всевозможные работы на полях и огородах уже завершались. На дорогах образовывались сугробы, а пороги домов заметало первыми метелями. Именно поэтому наши предки называли преподобного Федора Студеным, Морозным или Заметухой.

Кроме того, эта дата была связана с другими поверьями и запретами, которые стремились соблюдать в давние времена.

Есть определенные действия, которые не рекомендуется выполнять в день Федора Студита, Федора Мороза. Например, не стоит долго лежать в постели и бездельничать. Также не рекомендуется сегодня играть свадьбы и свататься, так как это может не принести счастья. Важно помнить о запрете на переедание, поскольку на Руси считали, что соблюдение этого запрета обеспечивало здоровье на всю зиму. Также следует избегать чрезмерных разговоров и стараться держаться подальше от болтунов. В этот день необходимо избегать ссор и споров, а также негативных мыслей.

С другой стороны, есть определенные действия, которые можно выполнять в день Федора Студита, Федора Мороза. Например, полагалось провести этот день дома, в тепле и уюте, подогревая печь и не выходя за порог. В северных районах уже начинали открываться санные пути, так как на улицах уже был достаточный снег.

Еще одна дата, связанная с зимой, это Матрена Зимняя, которая приходится на 22 ноября. В этот день хозяйки готовили щи, которые томили в печи целый день, чтобы получился ароматный и сытный суп. Ели его сразу, едва сняв с огня. Считалось, что чем больше горячих щей будет сварено и съедено в этот студеный день, тем более мягкой и благоприятной будет грядущая зима. Также полагалось выбросить всю старую и разбитую посуду, чтобы привлечь достаток в дом. Хозяйки также занимались уборкой, чтобы создать уют в жилище.

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