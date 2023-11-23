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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Что лучше: флис или футер

23 ноября 2023, 15:08
В современном мире представлено огромное разнообразие тканей старого и нового поколения, так как технологии производства постоянно меняются и обновляются. Флис и футер являются очень мягкими и теплыми материалами. В некоторых аспектах они похожи, однако у них есть свои отличия.

Общественная служба новостей провела исследование, чтобы выяснить, в чем разница и что из них более теплое.

Текстиль применяется главным образом для создания одежды. Флис и футер не являются исключением — из них шьют теплую и комфортную одежду для взрослых и детей.

У обоих материалов в составе множество воздушных полостей, которые отлично сохраняют тепло.

Однако есть различия между ними. Футер производится на основе хлопка, в то время как флис — это 100% синтетический материал.

Футер — это плотная трикотажная ткань с двойной структурой. С внешней стороны она имеет гладкую поверхность, а с изнанки — рыхлое сплетение волокон с небольшим добавлением синтетики. Флис же создается из полиэфирных нитей, которые охлаждают и вяжут, а затем вспушивают с изнанки.

В результате поверхность футера более эстетична и устойчива к скатыванию, в то время как поверхность флиса быстро начинает скатываться и терять привлекательный вид.

Одежда из футера позволяет коже дышать лучше, так как материал хорошо пропускает воздух. Флис, напротив, создает «парниковый эффект» из-за плотного сплетения синтетических нитей.

Флис не впитывает влагу, в то время как футер способен ее впитывать. Флис — это легкая, мягкая и нежная ткань, тогда как футер тяжелее и менее мягкий.

Под одежду из флиса рекомендуется надевать либо термобелье, либо белье из натуральной ткани. В то время как под одежду из футера такое дополнительное белье надевать необязательно.

Оба материала, флис и футер, являются очень теплыми. Однако все зависит от предпочтений каждого человека. Кому-то нравится синтетика, а кто-то предпочитает только натуральные ткани. В любом случае, оба материала будут хорошо сохранять тепло.

При стирке вещей из флиса и футера следует обратить внимание на температуру воды. При превышении допустимой нормы, вещь может значительно сесть.

Также рекомендуется учитывать, что тонкие ткани нужно гладить в деликатном режиме, в то время как толстые флисовые и футеровые изделия можно гладить на режиме «хлопок».

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