Что лучше: флис или футер

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Общественная служба новостей провела исследование, чтобы выяснить, в чем разница и что из них более теплое.
Текстиль применяется главным образом для создания одежды. Флис и футер не являются исключением — из них шьют теплую и комфортную одежду для взрослых и детей.
У обоих материалов в составе множество воздушных полостей, которые отлично сохраняют тепло.
Однако есть различия между ними. Футер производится на основе хлопка, в то время как флис — это 100% синтетический материал.
Футер — это плотная трикотажная ткань с двойной структурой. С внешней стороны она имеет гладкую поверхность, а с изнанки — рыхлое сплетение волокон с небольшим добавлением синтетики. Флис же создается из полиэфирных нитей, которые охлаждают и вяжут, а затем вспушивают с изнанки.
В результате поверхность футера более эстетична и устойчива к скатыванию, в то время как поверхность флиса быстро начинает скатываться и терять привлекательный вид.
Одежда из футера позволяет коже дышать лучше, так как материал хорошо пропускает воздух. Флис, напротив, создает «парниковый эффект» из-за плотного сплетения синтетических нитей.
Флис не впитывает влагу, в то время как футер способен ее впитывать. Флис — это легкая, мягкая и нежная ткань, тогда как футер тяжелее и менее мягкий.
Под одежду из флиса рекомендуется надевать либо термобелье, либо белье из натуральной ткани. В то время как под одежду из футера такое дополнительное белье надевать необязательно.
Оба материала, флис и футер, являются очень теплыми. Однако все зависит от предпочтений каждого человека. Кому-то нравится синтетика, а кто-то предпочитает только натуральные ткани. В любом случае, оба материала будут хорошо сохранять тепло.
При стирке вещей из флиса и футера следует обратить внимание на температуру воды. При превышении допустимой нормы, вещь может значительно сесть.
Также рекомендуется учитывать, что тонкие ткани нужно гладить в деликатном режиме, в то время как толстые флисовые и футеровые изделия можно гладить на режиме «хлопок».