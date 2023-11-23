Что лучше: флис или футер

В современном мире представлено огромное разнообразие тканей старого и нового поколения, так как технологии производства постоянно меняются и обновляются. Флис и футер являются очень мягкими и теплыми материалами. В некоторых аспектах они похожи, однако у них есть свои отличия.