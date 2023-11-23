Бывший гендиректор омского «Сатурна» увеличил свою долю в компании в 10 раз

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В публичном акционерном обществе «Сатурн», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, изменилась структура собственности. Доля в уставном капитале одного из учредителей, Анатолия Мирошниченко, увеличилась в 10 раз — с 0,0003 до 0,003%. Учитывая, что в УК предприятия 148 млн рублей, это дает увеличение с 440 рублей до 4 400.
Отметим, что Анатолий Мирошниченко почти 20 лет занимал пост генерального директора «Сатурна» (2002–2022 годы). Его сменил в этой должности сын, Игорь Мирошниченко, до этого являвшийся первым заместителем.
«Сатурн» — одно из крупнейших оборонных предприятий Омска, основанное еще в 1949 году. Основной его специализацией является производство радиоэлектронной аппаратуры военного назначения, с 1990-х «Сатурн» выпускает в том числе и гражданскую продукцию.