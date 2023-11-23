Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Бывший гендиректор омского «Сатурна» увеличил свою долю в компании в 10 раз

Бывший гендиректор омского «Сатурна» увеличил свою долю в компании в 10 раз

23 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI
Анатолию Мирошниченко теперь принадлежат 3 тысячных процента уставного капитала, а не 3 десятитысячных, как раньше.

В публичном акционерном обществе «Сатурн», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, изменилась структура собственности. Доля в уставном капитале одного из учредителей, Анатолия Мирошниченко, увеличилась в 10 раз — с 0,0003 до 0,003%. Учитывая, что в УК предприятия 148 млн рублей, это дает увеличение с 440 рублей до 4 400.

Отметим, что Анатолий Мирошниченко почти 20 лет занимал пост генерального директора «Сатурна» (2002–2022 годы). Его сменил в этой должности сын, Игорь Мирошниченко, до этого являвшийся первым заместителем.

«Сатурн» — одно из крупнейших оборонных предприятий Омска, основанное еще в 1949 году. Основной его специализацией является производство радиоэлектронной аппаратуры военного назначения, с 1990-х «Сатурн» выпускает в том числе и гражданскую продукцию.

В Омске собираются реконструировать здание завода «Сатурн» на проспекте Маркса
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Сатурн#Николай Эйхвальд#Изменение доли#Анатолий Мирошниченко
Подпишитесь
В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель
Сегодня, 05:56
Мастер по клубнике в шоколаде и багермейстер. Какие редкие вакансии открыты в Омске
Сегодня, 02:46
В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
Сегодня, 03:14
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ
Сегодня, 04:02
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59