Бывший гендиректор омского «Сатурна» увеличил свою долю в компании в 10 раз

В публичном акционерном обществе «Сатурн», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, изменилась структура собственности. Доля в уставном капитале одного из учредителей, Анатолия Мирошниченко, увеличилась в 10 раз — с 0,0003 до 0,003%. Учитывая, что в УК предприятия 148 млн рублей, это дает увеличение с 440 рублей до 4 400.