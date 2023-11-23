Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Более пятисот врачей наши работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Более пятисот врачей наши работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

23 ноября 2023, 08:56
Фото: 1MI
Благодаря программе «Приведи друга» в Подмосковье уже более пятисот врачей трудоустроились, особенно популярна она среди медсестер и анестезиологов-реаниматологов, а также все женские консультации в регионе будут модернизированы до конца года.

Более пятисот врачей нашли работу в Подмосковье благодаря программе «Приведи друга». С начала года в регионе было трудоустроено более трехсот врачей.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», эта программа была запущена прошлым годом и с тех пор помогла найти работу 565 врачам и специалистам со средним медицинским образованием. В этом году она особенно популярна среди медсестер, фельдшеров скорой помощи и анестезиологов-реаниматологов.

Количество участников программы самое большое в городах Красногорск, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкино. Губернатор Андрей Воробьев также заявил, что все женские консультации в Подмосковье будут современными до конца года.

Подпишитесь
Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора
Сегодня, 07:02
Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов
Сегодня, 06:52
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
Сегодня, 09:36
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт
Сегодня, 06:28