Более пятисот врачей наши работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Более пятисот врачей нашли работу в Подмосковье благодаря программе «Приведи друга». С начала года в регионе было трудоустроено более трехсот врачей.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», эта программа была запущена прошлым годом и с тех пор помогла найти работу 565 врачам и специалистам со средним медицинским образованием. В этом году она особенно популярна среди медсестер, фельдшеров скорой помощи и анестезиологов-реаниматологов.
Количество участников программы самое большое в городах Красногорск, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкино. Губернатор Андрей Воробьев также заявил, что все женские консультации в Подмосковье будут современными до конца года.