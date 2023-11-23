Более пятисот врачей наши работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», эта программа была запущена прошлым годом и с тех пор помогла найти работу 565 врачам и специалистам со средним медицинским образованием. В этом году она особенно популярна среди медсестер, фельдшеров скорой помощи и анестезиологов-реаниматологов.