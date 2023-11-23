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иллюстрация

Атаковал и Беларусь. В Омске лжеминера отправили в тюрьму и потребовали с него деньги

23 ноября 2023, 10:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске 18-летнего лжеминера отправили в тюрьму и потребовали от него деньги

Молодой человек пошел навстречу следствию, что учитывалось при вынесении приговора.

В пресс-службе ФСБ России рассказали о вынесении приговора 18-летнему парню, который в 2021 году рассылал сообщения о ложном минировании. Совершал он это весной, с марта по май.

Он отправлял в школы, администрации, больницы и другие различные учреждения сообщения о террористической угрозе. Также установлено, что молодой человек поднимал тревогу у населения в Беларуси.

В общей сложности с электронных почтовых адресов иностранных доменов он сделал рассылку в 395 объектов 37 регионов России, а также в 450 объектов в соседней стране.

Школьник стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Его рассматривал Советский районный суд. Парня приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и постановили взыскать с него причиненный материальный ущерб на сумму 2,5 млн рублей.

Наказание было вынесено с учетом раскаяния и сотрудничества со следствием, уточнили в ФСБ РФ. Однако при обысках парень сначала пытался уничтожить все улики. Например, разлил на ноутбук стакан с водой, разбил мобильный.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Школьники#Ложное сообщение#Уголовное дело#ФСБ#Приговор#Новости#Алина Ясинская#Лжеминер
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