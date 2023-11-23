Атаковал и Беларусь. В Омске лжеминера отправили в тюрьму и потребовали с него деньги

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В пресс-службе ФСБ России рассказали о вынесении приговора 18-летнему парню, который в 2021 году рассылал сообщения о ложном минировании. Совершал он это весной, с марта по май.
Он отправлял в школы, администрации, больницы и другие различные учреждения сообщения о террористической угрозе. Также установлено, что молодой человек поднимал тревогу у населения в Беларуси.
В общей сложности с электронных почтовых адресов иностранных доменов он сделал рассылку в 395 объектов 37 регионов России, а также в 450 объектов в соседней стране.
Школьник стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Его рассматривал Советский районный суд. Парня приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и постановили взыскать с него причиненный материальный ущерб на сумму 2,5 млн рублей.
Наказание было вынесено с учетом раскаяния и сотрудничества со следствием, уточнили в ФСБ РФ. Однако при обысках парень сначала пытался уничтожить все улики. Например, разлил на ноутбук стакан с водой, разбил мобильный.