Жителям Сахалина вручили премии «Команда Путина» за поддержку бойцов СВО

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Торжественная церемония вручения премии состоялась в Южно-Сахалинске. Ее лауреатами стали общественные активисты, медики, педагоги, бизнесмены и спортсмены. В арт-резиденции «Маяк» островитяне получили почетную награду «Команда Путина» из рук главы региона. Валерий Лимаренко отметил: каждый, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям, вносит свой вклад в то, чтобы сделать Россию сильнее. Помимо премии, лауреаты получили благодарственные письма губернатора.
«В условиях специальной военной операции и внешнего давления только наша сплоченность вокруг главы государства гарантирует стабильность страны. Поэтому сегодня все мы, патриоты России, являемся командой президента Владимира Путина. Очень многие позитивные перемены в нашем регионе происходят по поручению или с одобрения главы государства. Президент считает, что первоочередной заботой властей должно оставаться повышение качества жизни людей. И мы активно работаем в этом направлении, решая проблемы медицины и социальной сферы, развивая образование, транспортную систему и ЖКХ», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Важную роль в контроле исполнения поручений президента и повышения качества жизни людей играет Общероссийский народный фронт. Активисты организации ежедневно помогают налаживать диалог между властью и обществом во всех регионах страны. С началом СВО сахалинцы и курильчане сразу же включились в работу по поддержке армии: они собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, учат новобранцев пользоваться беспилотниками.
«Сегодня в этом зале — не только неравнодушные, но и смелые люди. Потому что сейчас, в период непростого времени, вы не боитесь высказывать свою гражданскую позицию, проявляете свои лучшие качества и верность нашей великой Родине», — отметила представитель центрального исполкома ОНФ Ирина Родина.
За активное и деятельное участие в реализации важнейших для России инициатив, неравнодушие и преданность стране почетной грамотой «Команда Путина» отметили девять активных островитян, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. В их числе инструктор физкультурно-оздоровительной работы Владимир Забелин и педагог СахГУ Ольга Цырендоржиева.
«Это не только моя награда, но и всех пенсионеров Сахалинской области. Потому что с начала специальной военной операции мы очень серьезно включились в данную работу. Практически все старшее поколение островного региона помогает бойцам: они делают окопные свечи, вяжут маскировочные сети и нашлемники. Очень многие собирают продукты питания, отправляют деньги. Это зов сердца наших людей», — рассказал Владимир Забелин.
«СахГУ поддерживает сахалинских бойцов с самого начала СВО. Мы ежедневно плетем маскировочные сети — за 2-3 дня одна сеть получается. Кстати, делаем сезонные варианты: сейчас белые, серые и синие, а летом были зеленые. Награда, которую я сегодня получила, говорит о том, что наши усилия не проходят даром. Хочется пожелать всем нашим воинам, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми», — подчеркнула Ольга Цырендоржиева.