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Задержана подозреваемая в смертельном пожаре в Ялуторовске

22 ноября 2023, 08:02
По версии следователей, произошедшая трагедия вечером 19 ноября в Ялуторовске была вызвана ужином, приготовленным соседкой. Три ребенка погибли от отравления угарным газом из-за возникшего пожара.

В настоящее время подозреваемой в этом преступлении является 38-летняя жительница Ялуторовска, как сообщает следственный комитет Тюменской области, пишет ФедералПресс.

Следователи предполагают, что женщина, проживающая на первом этаже дома, где произошло происшествие, была в состоянии алкогольного опьянения в тот вечер. Она решила приготовить ужин и подключила неисправную настольную плиту к розетке. Однако забыла выключить прибор, в результате чего возник пожар.

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