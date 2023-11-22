Задержана подозреваемая в смертельном пожаре в Ялуторовске

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:08
В настоящее время подозреваемой в этом преступлении является 38-летняя жительница Ялуторовска, как сообщает следственный комитет Тюменской области, пишет ФедералПресс.
Следователи предполагают, что женщина, проживающая на первом этаже дома, где произошло происшествие, была в состоянии алкогольного опьянения в тот вечер. Она решила приготовить ужин и подключила неисправную настольную плиту к розетке. Однако забыла выключить прибор, в результате чего возник пожар.