В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открылась вакансия судьи

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
На сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации обновили вакансии. Так, в Омске в Восьмой арбитражный апелляционный суд требуется судья. Заявления от кандидатов принимают до 20 декабря.
Отметим, что судьи назначаются указом президента сроком на 6 лет после положительного заключения квалификационной коллегии.
Ранее Город55 сообщал, что Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области.