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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

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В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открылась вакансия судьи

22 ноября 2023, 03:05
Фото: 1MI
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Заявки от кандидатов принимают до 20 декабря.

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации обновили вакансии. Так, в Омске в Восьмой арбитражный апелляционный суд требуется судья. Заявления от кандидатов принимают до 20 декабря.

Отметим, что судьи назначаются указом президента сроком на 6 лет после положительного заключения квалификационной коллегии.

Ранее Город55 сообщал, что Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области.

Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Кандидаты#Вакансия#Судья#Назначение судей#Вакансии#Президент#Евгений Игишев#Восьмой арбитражный апелляционный суд
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