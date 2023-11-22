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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Увеличение геомагнитной активности не ожидается в ближайшие дни

22 ноября 2023, 12:55
В последующие дни ожидается увеличение активности геомагнитного поля из-за выброса материи солнечной, но российские ученые опровергают предположение о возможности сильной магнитной бури с 22 по 26 ноября.

Представитель ИЗМИРАН, центра прогнозов космической погоды, объясняет, что магнитная буря наступает, если определенные значения превышают пороги, например, при К-индексе равном 5. По его словам, такого уровня не ожидается, однако возможна активность на уровне четырех, пишет Pravda.Ru.

Сотрудник Центра также отмечает, что коррекция прогноза вызвана тем, что скорость выброса материи солнечной 16 ноября оказалась ниже ожидаемой, что, в свою очередь, приведет к уменьшению возмущения магнитного поля Земли, сообщается в «Российской газете».

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца также заявляют, что магнитная буря не ожидается: магнитосфера Земли останется спокойной в ближайшую неделю.

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