Увеличение геомагнитной активности не ожидается в ближайшие дни

Сотрудник Центра также отмечает, что коррекция прогноза вызвана тем, что скорость выброса материи солнечной 16 ноября оказалась ниже ожидаемой, что, в свою очередь, приведет к уменьшению возмущения магнитного поля Земли, сообщается в «Российской газете».