Существуют ли трехцветные коты

Котята-самцы, в свою очередь, получают Х-хромосому от матери и Y-хромосому от отца, поэтому могут быть только одноцветными или двухцветными. Однако иногда у них случайно образуется две Х-хромосомы и одна Y-хромосома, что приводит к появлению трехцветных окрасов. Это редкое генетическое явление, но оно все же возможно.