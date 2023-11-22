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Пропал подросток. В Омске ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района

22 ноября 2023, 05:05
Фото: Midjourney
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В Омске ищут 13-летнюю девочку, которая поехала к подруге и не вернулась

В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка девочки.

Полицейские ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района. Девочка в прошлую пятницу, 17 ноября, отправилась в Омск к своей подруге, полные данные которой не сообщила. Школьница должна была вернуться домой 21 ноября.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка девочки и сообщила приметы подростка: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы до плеч. Девочка была одета в серую куртку, черные брюки с белыми полосками, при себе был черный рюкзак. Фото девочки опубликовали в паблике омской полиции.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего ребенка, позвонить по телефонам: 79-22-02, 79-32-00 или 8-950-210-53-00.

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Полиция#Омск#Розыск#Исилькульский район#Пропажа#Евгений Игишев
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