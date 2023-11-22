Пропал подросток. В Омске ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района

В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка девочки и сообщила приметы подростка: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы до плеч. Девочка была одета в серую куртку, черные брюки с белыми полосками, при себе был черный рюкзак. Фото девочки опубликовали в паблике омской полиции.