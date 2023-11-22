Пропал подросток. В Омске ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Полицейские ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района. Девочка в прошлую пятницу, 17 ноября, отправилась в Омск к своей подруге, полные данные которой не сообщила. Школьница должна была вернуться домой 21 ноября.
В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка девочки и сообщила приметы подростка: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы до плеч. Девочка была одета в серую куртку, черные брюки с белыми полосками, при себе был черный рюкзак. Фото девочки опубликовали в паблике омской полиции.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего ребенка, позвонить по телефонам: 79-22-02, 79-32-00 или 8-950-210-53-00.
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