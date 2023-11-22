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Полицейского из Ухты подозревают в пытках

22 ноября 2023, 08:21
В Ухте один из сотрудников правоохранительных органов стал подозреваемым в издевательствах над женщиной на месте преступления. В настоящее время его задержали.

Согласно свидетельским показаниям, он жестоко обращался с девушкой, тащил ее за волосы, бросал на труп и удерживал сверху, душил и извращал руки, сообщает информационный канал Baza.

Известно, что полицейский прибыл на место убийства 24 июня. СМИ утверждают, что он был в состоянии алкогольного опьянения и начал избивать и пытать гражданскую супругу погибшего, хотя она не давала никаких признаков причастности к преступлению. На следующий день мужчина ожидал повышение по службе. Однако спустя около шести месяцев он сам стал фигурантом уголовного дела, и его задержали, пишет ФедералПресс.

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