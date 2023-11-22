Полицейского из Ухты подозревают в пытках

Известно, что полицейский прибыл на место убийства 24 июня. СМИ утверждают, что он был в состоянии алкогольного опьянения и начал избивать и пытать гражданскую супругу погибшего, хотя она не давала никаких признаков причастности к преступлению. На следующий день мужчина ожидал повышение по службе. Однако спустя около шести месяцев он сам стал фигурантом уголовного дела, и его задержали, пишет ФедералПресс.