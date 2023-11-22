Певец Шарлот извинился на камеру за сожжение паспорта

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Певец Шарлот, которого задержали в аэропорту Пулково после его прилета из Еревана, снял видео, в котором извинился за свой поступок — сожжение российского паспорта. Музыкант назвал это действие «ошибкой в понимании ситуации» и признал, что поверил во лживую информацию. Он выразил сожаление и заверил, что больше такого не повторится, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее Шарлот записал видео, где он сжигал российский паспорт и опубликовал его в социальных сетях. В то время он заявлял о своем желании уехать в Киев.
Недавно певец опубликовал фотографию билета на самолет в Россию, объявив о своем намерении вернуться и «бороться за русскоязычную культуру».
На данный момент Шарлот находится в отделении полиции. За административное правонарушение ему грозит штраф до 50 тысяч рублей и арест сроком до 15 суток.