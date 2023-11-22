Певец Шарлот извинился на камеру за сожжение паспорта

Певец Шарлот, которого задержали в аэропорту Пулково после его прилета из Еревана, снял видео, в котором извинился за свой поступок — сожжение российского паспорта. Музыкант назвал это действие «ошибкой в понимании ситуации» и признал, что поверил во лживую информацию. Он выразил сожаление и заверил, что больше такого не повторится, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».