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Организаторы объявили главную тему III Конгресса молодых ученых

Организаторы объявили главную тему III Конгресса молодых ученых

22 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI
28 — 30 ноября на федеральной территории «Сириус» пройдёт III Конгресс молодых ученых. Главная его тема звучит так: «Пространство возможностей и развития».

Советник президента РФ Антон Кобяков назвал одним из приоритетов российского правительства создание условий, привлекающих молодых людей в науку. Не менее важно заинтересовать их работать в своей стране. Для этого необходима консолидация сил государства, бизнеса, общества и науки, пишет 56orb.ru.

Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия — конгресс.наука.рф. Она включает свыше 100 мероприятий. Участники будут обсуждать новейшие достижения науки и возможность ее кооперации не только с госструктурами, но и с бизнесом.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что меры поддержки, инициированные главой государства, помогли остановить тенденцию сокращения научных кадров. В минувшем году количество исследователей в России увеличилось и составило 670 000 человек. При этом за год число молодых учёных (до 30 лет) выросло на 1%.

Сообщается, что в конгрессе 2023 году примут участие более 4500 человек. Ожидается прибытие специалистов из 25 государств, в том числе из КНР, Ирана, ЮАР, Казахстана. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. Официальным информационным партнёром конгресса является холдинг 1MI.

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