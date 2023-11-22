Организаторы объявили главную тему III Конгресса молодых ученых

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что меры поддержки, инициированные главой государства, помогли остановить тенденцию сокращения научных кадров. В минувшем году количество исследователей в России увеличилось и составило 670 000 человек. При этом за год число молодых учёных (до 30 лет) выросло на 1%.