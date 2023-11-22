Организаторы объявили главную тему III Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Советник президента РФ Антон Кобяков назвал одним из приоритетов российского правительства создание условий, привлекающих молодых людей в науку. Не менее важно заинтересовать их работать в своей стране. Для этого необходима консолидация сил государства, бизнеса, общества и науки, пишет 56orb.ru.
Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия — конгресс.наука.рф. Она включает свыше 100 мероприятий. Участники будут обсуждать новейшие достижения науки и возможность ее кооперации не только с госструктурами, но и с бизнесом.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что меры поддержки, инициированные главой государства, помогли остановить тенденцию сокращения научных кадров. В минувшем году количество исследователей в России увеличилось и составило 670 000 человек. При этом за год число молодых учёных (до 30 лет) выросло на 1%.
Сообщается, что в конгрессе 2023 году примут участие более 4500 человек. Ожидается прибытие специалистов из 25 государств, в том числе из КНР, Ирана, ЮАР, Казахстана. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. Официальным информационным партнёром конгресса является холдинг 1MI.