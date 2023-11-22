Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На этой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко представил новый состав регионального правительства. Многие министры остались на своих местах, кого-то отправили в отставку. Новый глава региона также распорядился назначать чиновников на службу на непродолжительное время.
Согласно опубликованному документу губернатора, они будут находиться на своих постах всего лишь один год. Хоценко при этом допускает, что с кем-то может быть продлен срок договора. Ранее министров назначали на срок полномочий главы региона.
Нововведение при этом не касается заместителей председателя. Их по-прежнему будут принимать на службу на тот период времени, пока действуют полномочия губернатора. Они же, собственно, и формируют областное правительство. Министры без соответствующего статуса больше в него не входят.
С 21 ноября 2023 года по новым «упрощенным» контрактам работают 12 министров. Полный список чиновников Город55 публиковал ранее здесь. В обновленном списке отсутствуют Александр Мураховский (минздрав), Илья Лобов (минприроды) и Дмитрий Крикорьянц (минспорта). Их отправили в отставку, были назначены новые руководители ведомств.