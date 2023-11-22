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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:18

Новых министров Омской области взяли на службу только на один год

Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год

22 ноября 2023, 09:16
Фото: Город55

Новых министров Омской области взяли на службу только на один год

В середине следующей осени губернатор будет переназначать министров, а с кем-то, вероятно, от сотрудничества откажутся.

На этой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко представил новый состав регионального правительства. Многие министры остались на своих местах, кого-то отправили в отставку. Новый глава региона также распорядился назначать чиновников на службу на непродолжительное время.

Согласно опубликованному документу губернатора, они будут находиться на своих постах всего лишь один год. Хоценко при этом допускает, что с кем-то может быть продлен срок договора. Ранее министров назначали на срок полномочий главы региона.

Нововведение при этом не касается заместителей председателя. Их по-прежнему будут принимать на службу на тот период времени, пока действуют полномочия губернатора. Они же, собственно, и формируют областное правительство. Министры без соответствующего статуса больше в него не входят.

С 21 ноября 2023 года по новым «упрощенным» контрактам работают 12 министров. Полный список чиновников Город55 публиковал ранее здесь. В обновленном списке отсутствуют Александр Мураховский (минздрав), Илья Лобов (минприроды) и Дмитрий Крикорьянц (минспорта). Их отправили в отставку, были назначены новые руководители ведомств.

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#Политика#Омск#Омская область#Чиновники#Отставки и назначения#Новости#Министр#Министерство#Алина Ясинская
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