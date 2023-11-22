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Хоценко обсудил сотрудничество Омской области с белорусским международным холдингом

Хоценко обсудил сотрудничество Омской области с белорусским международным холдингом

22 ноября 2023, 07:53
Фото: правительство Омской области
На предприятиях создаются различные комплектующие для разного рода техники.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с делегацией многопрофильной машиностроительной компании «АМКОДОР» из Беларуси. Ее возглавил председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» Александр Шакутин.

Они обсудили идеи предложения по сотрудничеству. Кроме того, участники встречи поговорили о потенциальном открытии производства компании на территории Омской области.

«Холдинг очень активно инвестирует в новые производства на территории России. Уже реализовано 14 крупных инвестиционных проектов. Мы хотим, чтобы и в Омской области такой проект появился. Наш регион всегда был геостратегическим, а в условиях переориентации экономических интересов страны на восток это приобретает особую значимость и дает нам дополнительные конкурентные преимущества, ведь Запад и Восток пересекаются здесь. Мы видим, как увеличивается интенсивность железнодорожного и автомобильного движения. У нас растут объемы промышленного производства, сельского хозяйства, появляются логистические центры — по сути мы создаем эту отрасль с нуля», — отметил глава Омской области.

Как уточняют в пресс-службе правительства Омской области, «АМКОДОР» создает больше 140 моделей и модификаций спецтехники. Они используются для дорожно-строительной, коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и других отраслей. С выпуском комплектующих проблем нет, а продукция соответствуем мировым стандартам. Предприятия холдинга располагаются в России, Беларуси и странах СНГ.

«Сегодня мы активно развиваем внутреннюю логистику, но при этом работаем над тем, чтобы использовать уникальное географическое и приграничное расположение для реализации нашего логистического потенциала для транспортировки как продукции, произведенной на территории Омской области, так и транзитных товаров в азиатские регионы. Видим в этом большие возможности и для холдинга „АМКОДОР“ в части локализации у нас производства техники, в том числе с высоким экспортным потенциалом», — добавил Виталий Хоценко.

Рредседатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» Александр Шакутин в свою очередь подчеркнул, что для Омской области сотрудничество с холдингом означает новый этап экономического развития.

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#Политика#Бизнес#Омск#Омская область#Сотрудничество#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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