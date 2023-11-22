Хоценко обсудил сотрудничество Омской области с белорусским международным холдингом

Как уточняют в пресс-службе правительства Омской области, «АМКОДОР» создает больше 140 моделей и модификаций спецтехники. Они используются для дорожно-строительной, коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и других отраслей. С выпуском комплектующих проблем нет, а продукция соответствуем мировым стандартам. Предприятия холдинга располагаются в России, Беларуси и странах СНГ.