Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:40

Published Сегодня, 19:40

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Эксперт: Курс рубля — вопрос политический

22 ноября 2023, 19:40
Курс доллара упал до самого низкого значения с начала июня и достиг отметки в 87 рублей. Это первый раз за последние 4,5 месяца, когда американская валюта торгуется ниже 88 рублей.

Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, отметил в интервью Общественной службе новостей, что это не конец и рубль будет продолжать укрепляться как минимум до марта 2024 года.

Он также отметил, что СМИ часто подчеркивают падение рубля, но не обращают внимание на его рост или рост Московской биржи. Он считает, что это несправедливо. По его словам, в скором времени Центробанк повысит ключевую ставку до 17,5%, поэтому он рекомендует россиянам делать банковские вклады, чтобы получить процент, который значительно опережает инфляцию.

Он также предсказывает, что к концу года доллар может упасть до 75 рублей и даже до 70 рублей, а ближе к выборам — до 65 рублей. Разуваев считает, что фундаментальные изменения в денежно-кредитной политике и увеличение валютных поступлений от экспортеров приведут к еще большему укреплению национальной валюты. Он также указывает на политическую природу курса рубля и близость президентских выборов, которые будут влиять на него.

В целом, российские власти изменили свое отношение к сбережениям и частным финансам населения. Сейчас выгоднее копить деньги на счете в банке, чтобы потом приобрести дорогие товары, чем брать кредиты на покупку. К тому же, сегодня есть множество различных банковских продуктов, которые станут еще выгоднее к Новому году, поэтому он советует воспользоваться ими.

Подпишитесь
Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
Сегодня, 09:16
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
Сегодня, 09:14
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23