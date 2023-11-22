Эксперт: Курс рубля — вопрос политический

Он также предсказывает, что к концу года доллар может упасть до 75 рублей и даже до 70 рублей, а ближе к выборам — до 65 рублей. Разуваев считает, что фундаментальные изменения в денежно-кредитной политике и увеличение валютных поступлений от экспортеров приведут к еще большему укреплению национальной валюты. Он также указывает на политическую природу курса рубля и близость президентских выборов, которые будут влиять на него.