Эксперт: Курс рубля — вопрос политический

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, отметил в интервью Общественной службе новостей, что это не конец и рубль будет продолжать укрепляться как минимум до марта 2024 года.
Он также отметил, что СМИ часто подчеркивают падение рубля, но не обращают внимание на его рост или рост Московской биржи. Он считает, что это несправедливо. По его словам, в скором времени Центробанк повысит ключевую ставку до 17,5%, поэтому он рекомендует россиянам делать банковские вклады, чтобы получить процент, который значительно опережает инфляцию.
Он также предсказывает, что к концу года доллар может упасть до 75 рублей и даже до 70 рублей, а ближе к выборам — до 65 рублей. Разуваев считает, что фундаментальные изменения в денежно-кредитной политике и увеличение валютных поступлений от экспортеров приведут к еще большему укреплению национальной валюты. Он также указывает на политическую природу курса рубля и близость президентских выборов, которые будут влиять на него.
В целом, российские власти изменили свое отношение к сбережениям и частным финансам населения. Сейчас выгоднее копить деньги на счете в банке, чтобы потом приобрести дорогие товары, чем брать кредиты на покупку. К тому же, сегодня есть множество различных банковских продуктов, которые станут еще выгоднее к Новому году, поэтому он советует воспользоваться ими.