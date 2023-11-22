Диетолог предостерегла от частого употребления красного мяса

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Об этом в интервью News рассказала диетолог Алена Барредо. Так, людям, имеющим наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, доктор посоветовала снизить потребление красного мяса до одного-двух раз в неделю.
Но даже тем, у кого в семье не было больных раком ЖКТ, диетолог рекомендует есть красное мясо не чаще трех-четырех раз в неделю, ведь определенный канцерогенный эффект от этого продукта может влиять на всех.
В то же время, доктор напомнила: говядину нельзя совсем исключать из рациона, поскольку она богата миоглобином, содержащим железо, важное для сохранения оптимального баланса этого элемента в организме. Содержащийся в говядине белок способствует укреплению мышц, связок и костей, а коэнзим Q10 благотворно влияет на сердце.